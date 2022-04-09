Опрос: латвийские школьники экономят воду, но забывают выключать компьютер

Большинство молодых людей в Латвии знают, как эффективно использовать электроэнергию. Несмотря на то, что 51% молодежи считает, что эффективно использовать энергию в повседневной жизни — сложно, четверо из пяти все же стараются это делать. Данные получены в ходе опроса, который провел Latvenergo во время конкурса FIZMIX Eksperiments.

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По данным опроса, только 15% молодых людей не выключают воду, когда она не нужна (например, пока чистят зубы), а 19% — оставляют включенным свет, когда выходят из комнаты. Чаще молодые люди "грешат", оставляя включенными ненужные электроприборы (32% респондентов) и наливая в чайник больше воды, чем требуется (33%).

Более половины опрошенных (53%) считают, что долго держат открытой дверцу от холодильника, пока используют продукты. Также почти половина респондентов (46%) не выключают компьютер, а переводят его в режим ожидания.

64% молодых людей обсуждали энергоэффективность с родителями. Хотя половина школьников признает, что за это отвечает кто-то другой (например, родители), они участвуют в ведении быта или наблюдают за тем, как это происходит.

Например, 76% молодых людей очищали чайник от накипи или видели, как это делают родители — неочищенные нагревательные элементы чайника влияют на его мощность и увеличивают потребление электроэнергии.

74% опрошенных школьников знают, какие лампочки используются дома — более половины ответили, что это только LED лампочки.

Реже всего школьники наблюдают, как в доме размораживается морозильная камера холодильника — так ответили только 48% молодежи. При этом каждый лишний сантиметр льда в морозилке увеличивает потребление электроэнергии примерно на 10%.