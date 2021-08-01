Опрос: легализацию употребления марихуаны в Латвии поддерживает каждый десятый латвиец
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Легализацию употребления марихуаны в Латвии поддерживает примерно каждый десятый житель страны, свидетельствуют данные опроса агентства исследований общественного мнения SKDS.

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В июне этого года жителей попросили сообщить, следует ли, по их мнению, легализовать употребление марихуаны в Латвии. Исследование показало, что 12% населения считают, что употребление марихуаны следует разрешить. При этом доля населения, думающего таким образом, за последний год уменьшилась на четыре процентных пункта.

В то же время с 2015 года наблюдается рост поддержки такой идеи: в 2020 году такую позицию поддерживали 16% респондентов, но в этом году такой тенденции уже не наблюдается.

Легализация употребления марихуаны не поддерживается большинством или 83% населения. Доля населения, выступающего против такой инициативы, колебалась в пределах 78-88% на протяжении многих лет, достигнув самого высокого уровня в 88% в 2015 году.

Еще 6% респондентов не имеют определенного мнения по этому поводу/

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LETA

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LETA
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