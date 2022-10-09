Опрос: лишь 28% латвийцев планируют до конца года вакцинироваться от Covid-19

До конца этого года 28% опрошенных жителей Латвии планируют сделать прививку от "Covid-19", свидетельствуют данные опроса "Термометр стресса Benu Aptieka".

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Данные опроса показывают, что 56% респондентов не планируют вакцинироваться до конца года, 10% затруднились дать конкретный ответ, а еще 6% участников опроса заявили, что уже получили вакцину от "Covid-19" этой осенью.

Сравнивая данные по полу опрошенных, видно, что мужчины чаще планируют прививаться от "Covid-19" - 30%, среди женщин - 26%. При этом 53% мужчин и 58% женщин дали противоположный ответ, еще 10% мужчин и 11% женщин не смогли ответить, а 7% опрошенных мужчин и 5% женщин уже получили вакцину от "Covid-19" этой осенью.

Прививаться чаще планируют латыши - среди них такой ответ дали 29%, среди русскоязычных - 19%. При этом 55% латышей и 66% русскоязычных не планируют вакцинироваться, еще 10% латышей и 14% русскоязычных не смогли дать конкретный ответ, а 6% латышей и 3% русскоязычных уже получили прививку этой осенью.

Сравнивая данные по уровню образования респондентов, можно сделать вывод, что чаще положительный ответ о готовности пройти вакцинацию от "Covid-19" давали жители с высшим образованием - 29% по сравнению с 25% респондентов со средним образованием.

Наибольшую готовность сделать прививку от "Covid-19" выразило население в возрасте от 55 до 74 лет - 35%. Далее следуют люди возрасте от 35 до 44 лет и жители в возрасте от 25 до 34 лет (28%), а сравнительно меньше готовы вакцинироваться в возрастной группе от 45 до 54 лет - 24% и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет - 23%.

Опрос проводился совместно с интернет-исследовательской компанией "Gemius", в нем участвовали 1634 респондента.