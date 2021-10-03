Опрос: многоразовую кружку для напитков с собой взрослые латвийцы используют чаще, чем молодежь
Foto: "Es Mīlu Kafiju"/Publicitātes foto

Напитки с собой покупает 65% латвийцев, но только 27% используют свою многоразовую кружку. Чаще всего горячие напитки с собой берут молодые люди до 29 лет (80% опрошенных хотя бы несколько раз покупали напиток с собой), только 17% молодых людей использует свою кружку. Чаще всего свою кружку используют люди 60-74 лет (21%). Свою кружку использует каждый пятый мужчина (18%) и одна из восьми женщин (13%). Еще 13: жителей используют свою кружку время от времени.

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Напитки с собой покупает 65% латвийцев, но только 27% используют свою многоразовую кружку. Чаще всего горячие напитки с собой берут молодые люди до 29 лет (80% опрошенных хотя бы несколько раз покупали напиток с собой), тольок 17% молодых людей использует свою кружку. Чаще всего свою кружку используют люди 60-74 лет (21%). Свою кружку использует каждый пятый мужчина (18%) и одна из восьми женщин (13%). Еще 13: жителей используют свою кружку время от времени.

"Принято считать, что об окружающей среде больше заботится молодежь, судя по результатам опроса, сениоры не отстают. Сейчас все больше людей в разных странах мира стараются выбирать товары без упаковки, отказываются от одноразовых предметов и стараются уменьшить использование пластмассы, например, используя свою кружку для кофе. Радует, что ответственное отношение к окружающей среде заметно во всех возрастных группах", — рассказывает представительница Narvesen Илзе Думцева.

Каждый день горячие напитки с собой покупают 5% жителей, несколько раз в неделю — 14% жителей, а раз в неделю или реже — 46% человек.

Использование многоразовой кружки помогает сократить количество отходов, а также сэкономить — во многих местах за использование своей кружки для напитков с собой дают скидку, — рассказала Думцева.

Опрос о покупке еды и напитков с собой провела Norstat в сентябре 2021 года, в нем приняли участие 1002 жителей Латвии 18–74 лет.

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