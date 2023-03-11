Опрос: на весенние каникулы треть семей Латвии планирует поездки

Во время весенних школьных каникул 31% жителей Латвии, у которых есть дети школьного возраста, планируют поездки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией Balta.

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В эти школьные каникулы 15% жителей Латвии с детьми школьного возраста планируют ездить по Латвии. Еще 8% отправятся в другие страны Балтии, а 7% будут путешествовать по Европе.

Определяющим критерием при путешествии с детьми для большинства жителей Латвии, или 49% респондентов, является возможность всей семьей участвовать в развлекательных и познавательных мероприятиях — посетить бассейны, зоопарки, музеи, пляжи и т. д.

Важным фактором является также экономически выгодное предложение — более дешевое проживание, меньшие расходы на транспорт (34%) и знакомство с новой страной (27%).

По данным Balta, ежегодно поступает несколько сотен заявлений о возмещениях за несчастные случаи, произошедшие с детьми во время поездки. 70% заявок связаны с различными проблемами со здоровьем — кашель, насморк, высокая температура, проблемы с животом. Сумма возмещения охватывает не только расходы на лечение, но и покупку авиабилетов на другие даты, дополнительные расходы на гостиницу и др.

Каждый десятый респондент признается, что никогда не оформляет страховку, и столько же покупают страховку в зависимости от вида поездки, есть также родители, которые страхуют только себя или только своих детей. Только 39% респондентов указали, что приобретают страховку для всей семьи на время путешествия.

Опрос был проведен Norstat в марте 2023 года, в нем приняли участие 1007 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.