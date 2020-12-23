Опрос: не все работники больниц готовы прививаться от Covid-19
Foto: LETA

На следующей неделе, 28 декабря, в Латвии начнется вакцинация от Covid-19. Первыми прививки получат медики, которые повседневно работают с "ковид"-пациентами, и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи. Однако проведенные в больницах и "скорой" опросы свидетельствуют, что не все работники больниц хотят вакцинироваться.

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В Рижской Восточной больнице при первом опросе готовность вакцинироваться выразило лишь 53% персонала. Сейчас постепенно интерес растет.

"Мы в Восточной больнице очень серьезно подготовились, и первые вакцинации будут проводиться только в больнице. Там, где есть интенсивная терапия, и неинтенсивная, на всякий случай, если что-то случится", — говорит главный специалист по инфектологии Восточной больницы Людмила Виксна. За каждым вакцинированным сотрудником будет вестись наблюдение в первые полчаса после прививки. Это связано с сообщениями о нескольких острых аллергических реакциях на прививку в Великобритании и США.

В Больнице Страдиня в ходе опроса готовность вакцинироваться высказали неполных 70% респондентов. Это достаточное число сотрудников, чтобы начать вакцинацию. За первую неделю прививки планируется сделать примерно тысяче работников. Врачи и медсестры преимущественно соглашались на прививку, а среди тех, кто категорически против в основном санитары и прочий персонал.

"Пока нет информации, что кто-либо из врачебного персонала, кто работает с пациентами Covid-19, отказался от вакцинации. Понятно, что мы не можем подвергать работников дополнительному риску, потому мы рассмотрим возможность, что они продолжат работу в другом месте, где риск заражения Covid-19 не настолько высок", — сказал Муциньш.
Такое же мнение выразили и в Восточной больнице.

В Службе неотложной медицинской помощи отмечают, что наиболее скептичны в отношении новой вакцины молодые сотрудники. Но актуальная статистика заболеваемости Covid-19 вынуждает многих осознать серьезность ситуации и изменить решение.

"Работники сейчас стали более отзывчивыми, больше интересуются и задают больше вопросов. Мы постараемся на них ответить. То, что для вакцинации нужно согласие, это абсолютно нормально", — считает руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

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