Опрос: несмотря на рост цен, латвийцы планируют этим летом путешествовать

Более половины (54%) латвийских жителей признают, что на их планы отпускных поездок возросшая дороговизна жизни особо не повлияла: 26% опрошенных выражают намерения путешествовать в том же объеме, как обычно, а 28% в этом году в путешествие не отправятся, они не делали этого и раньше. Об этом свидетельствует опрос Института финансов Swedbank.

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В основном путешественники планируют посетить одну их европейских стран (56%) или поездить по Латвии (32%), а каждый четвертый выбрал для себя и более дальний маршрут за пределами Европы.

В то же время на множество планов жителей повлияли прирост цен и опасения в связи с прогнозами, на что указывает 46% опрошенных. Это связано не только с нынешним уровнем цен: 44% респондентов признают — хотя теоретически они по-прежнему могут позволить себе путешествовать, сейчас предпочитают сэкономить на путевых расходах.

"По данным опроса видно, что уровень доходов является определяющим фактором, который вопреки дороговизне жизни и экономическим потрясениям все же позволяет отправиться в запланированное и желанное отпускное путешествие. Чем ниже доходы, тем чаще приходиться от чего-то отказываться, кроме того, чаще наблюдается тенденция в отпускные поездки не отправляться вовсе. Но это и закономерно, поскольку путешествие по сути не является покупкой первой необходимости, его можно себе позволить тогда, когда образуется известный запас денег. Одновременно жители готовы свои планы приземлить, уменьшив расходы на отпуск и перенаправив финансы на погашение повседневных расходов, при этом нужно еще думать об осеннем и зимнем периоде. В плане финансовой грамотности это похвальное поведение, поскольку мы свои финансы планируем в рамках не одного месяца, а всего года. Нельзя игнорировать тот факт, что прирост цен не достиг высшей точки и что новый отопительный сезон будет особенно полным вызовов", — разъясняет результаты опроса эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

Более трети, или 36% латвийских жителей от желания путешествовать не отказываются, однако путешествуют реже, все же сохраняя возможность отправиться хотя бы в одну поездку за пределы Балтии. Еще 30% опрошенных вместо дальней поездки в этом году собираются поездить по Латвии или посетить ближайшие соседние страны — Литву и Эстонию, а почти столько же (29%) признают, что запланированную отпускную поездку, к сожалению, придется отменить вовсе.

Как гласят статистические данные Eurostat, с 2018 до 2020 года вырос удельный вес тех жителей, которые могут позволить себе хотя бы одну отпускную неделю в год провести вне дома. В Латвии таких домохозяйств 71%, что совпадает со средним показателем по Европейскому союзу.

Возможность позволить себе путешествовать больше выражена в Эстонии, там это по силам 77% жителей, в то время как в Литве таковых 65%. На вершине списка с самым большим удельным весом жителей, которые, по их расчетам, могут проводить ежегодный отпуск вдали от дома хотя бы на протяжении одной недели, находятся Швеция (90%), Швейцария (92%) и Норвегия (93%). В свою очередь, на противоположной стороне списка такие страны, как Черногория (29%), Турция (41%) и Албания (43%).