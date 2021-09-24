Опрос: обеспокоенность Covid-19 ниже, чем в начале пандемии, но после лета снова растет

В сентябре снова возросла обеспокоенность жителей распространением инфекции Covid-19. В июле об очень высоком уровне беспокойства (это 9-10 пунктов по 10-бальной шкале) заявили 8%, а об умеренном уровне беспокойства – 19% респондентов. В сентябре процент обеспокоенных увеличился до 10% и 23% соответственно. Об этом говорят данные “Термометра стресса” аптеки Benu.

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О низком или очень низком уровне беспокойства заявили 41% респондентов (1-4 пункта по 10-бальной шкале), в июле показатель был выше – 46% респондентов не были обеспокоены распространением инфекции.

Сейчас уровень беспокойства ниже, чем во время начала пандемии в марте 2020 года – тогда об очень высоком уровне беспокойства заявили 18% респондентов, об умеренно высоком – 34%, об умеренном – 27%, и о низком или очень низком – 21% респондентов.

Самый высокий уровень беспокойства был заметен в начале 2021 года, о нем сообщили 20% опрошенных. Об умеренно высоком уровне обеспокоенности говорили 27% респондентов, об умеренном – 25%, а 29% опрошенных сообщили о низком уровне беспокойства.

Больше всего распространение инфекции беспокоит людей в возрасте 18-24 (19% опрошенных заявили об очень высоком уровне беспокойства) и 55-74 лет (16% опрошенных). По сравнению с июлем этого года беспокойство в данных возрастных группах также возросло – тогда о высоком уровне беспокойства заявили 8% и 13% респондентов соответственно.

Опрос провела аптека Benu вместе с исследовательской компанией Gemius в сентябре 2021 года, в нем участвовало 1883 респондента.