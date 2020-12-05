Опрос: осенью этого года жители Латвии больше ссорятся с родными, чем весной

В общей сложности 13% латвийцев указали, что в осенний период распространения Covid-19 стали чаще ссориться с близкими, с весны этот показатель увеличился на 7 проц. пунктов, свидетельствуют результаты опроса "Стресс-термометр BENU Aptieka", проведенного в сотрудничестве с компанией интернет-исследований Gemius.

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Растущая заболеваемость Covid-19 является серьезной проблемой не только для латвийской системы здравоохранения, но и для психического здоровья населения и межличностных отношений жителей. Авторы опроса поясняют, что стремительные изменения в повседневной жизни, беспокойство о здоровье и будущем, а также удаленная работа и обучение создают дополнительную нагрузку и могут обострить межличностные конфликты.

Из всех респондентов, которые указали, что сейчас чаще ссорятся с родственниками, 3% заявили, что это происходит намного чаще, а оставшиеся 10%, что ссоры происходят немного чаще, чем обычно.

При этом данные опроса показывают, что отношения 78% респондентов с близкими из-за пандемии и связанного с ней стресса не изменились, 5% респондентов заявили, что стали меньше ссориться с родными, чем раньше. Остальные 4% затруднились дать конкретный ответ.

Системный семейный психотерапевт и доктор педагогических наук Майя Бисениеце пояснила, что исследователи ряда направлений психотерапии определили фазы человеческих реакций в кризисных ситуациях, и для каждой из них характерны определенные эмоции.

По ее словам, первое из ощущений — это шок — эмоциональная анестезия, за которой следует ощущение того, что все происходящее ошибка, потому что психика пытается "спастись", отрицая ситуацию и дистанцируясь от происходящего. Затем включается механизм защиты — отрицание — сопротивление сложной информации, например, если человек инфицирован.

Когда человек начинает смиряться с происходящим, он входит в фазу гнева и обвинений. Например, возникает желание обвинить правительства разных стран, организации здравоохранения или других людей. За сильным гневом скрываются более глубокие чувства — беспомощность, уязвимость и потеря контроля.

Исследователи подчеркивают, что во время пандемии Covid-19 отмечается ощущение того, что контроль над жизнью больше не в руках людей. Из-за этого у некоторых возникает желание присоединиться к одной из теорий заговора, которая отвлекает от неприятного ощущения потери контроля над своей жизнью, поскольку предлагает всему простое объяснение.

Нехватка контроля также может привести к паническим страхам, глубокому отчаянию, паническим атакам и чувству одиночества, а далее — к изоляции и депрессии, характеризующейся тревогой, замешательством и характерными психосоматическими проявлениями.

Бисениеце отмечает, что как общество в целом, так и каждая семья и человек в частности переживают эмоциональные колебания, вызванные "Covid-19". Межличностные отношения особенно портятся, когда гнев или раздражение используются для решения различных проблем.

Из-за ограничений проводя много времени вместе, родственники вступают в более тесный контакт, чем обычно. Также возникает необходимость делиться пространством, компьютером и другими предметами домашнего обихода, что может вызвать недопонимание и конфликты. Здесь важно справедливое распределение времени и обязанностей. Например, если оба родителя должны работать из дома, а также выполнять родительские обязанности в отношении ребенка, который учится дистанционно, необходимо четкое и справедливое соглашение. В противном случае конфликты неизбежны, отмечает Бисениеце.

По ее словам, человек имеет тенденцию быть осторожным и контролировать свои эмоции в общении с незнакомцами, но дома сил на самоконтроль уже не остается. Специалист подчеркивает, что наиболее плохими являются те случаи, когда родственники используются для разрядки негативных эмоций, беспокойства и гнева, за которыми на самом деле стоит страх.

Опрос проводился в период с 20 по 21 октября. В нем приняли участие 2779 респондентов.