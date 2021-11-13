Опрос: почти 80% латвийцев обеспокоены ростом цен на отопление

В странах Балтии перед приближающейся зимой и отопительным сезоном жители Латвии больше всего обеспокоены своими возможностями вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги. 79% населения признают, что потенциальный рост цен окажет значительное влияние на их домохозяйства, свидетельствуют данные опроса Kingspan.

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Текущая ситуация на мировом энергетическом рынке и ожидаемый рост цен на коммунальные услуги затронут 79% населения Латвии, в то время как в Эстонии 4 из 5 человек признают, что потенциальный рост цен окажет серьезное влияние и на их домохозяйства. В Литве изменени цен на отопление и их влияние почувствуют 70% респондентов, говорится в исследовании.

42% из опрошенных латвийцев признают, что обеспокоены своими возможностями вовремя оплачивать счета за отопление и другие коммунальные услуги. Чаще всего этот ответ дают респонденты в возрасте от 60 до 74 лет, которые проживают в Риге и чей ежемесячный доход составляет от 351 до 550 евро. В Литве каждый четвертый, или 25%, обеспокоен ожидаемым увеличением счетов и своей возможностью оплачивать их вовремя, а в Эстонии — каждый третий, или 31%.

Как сообщил руководитель отдела продаж теплоизоляции Kingspan Рейнис Нельке, все больше людей выбирают утепление своих домов, чтобы снизить зависимость от колебаний мирового энергетического рынка. Об этом свидетельствует увеличение количества обслуживаемых предприятием частных лиц — их стало на 70% больше, чем в октябре прошлого года.

15% респондентов в Латвии признали, что прогнозируемый рост цен на коммунальные услуги на них не повлияет. Чаще всего этот ответ давали люди в возрасте 18-29 лет, проживающие в Пиериге, Латгале и Видземе. В Литве 24% опрошенных жителей заявили, что повышение цен на них не повлияет, а в Эстонии — лишь 12% респондентов.

Среди опрошенных 5% в Латвии и 7% в Литве признались, что еще не задумывались над этим вопросом, а в Эстонии этот показатель самый высокий — 9%.

Опрос был проведен компанией Kingspan в сотрудничестве с исследовательским агентством Nordspan, в каждой из стран Балтии в нем участвовало по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.