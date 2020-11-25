Опрос: почти каждый третий латвиец признает, что ситуация с Covid-19 влияет на его душевное здоровье

В настоящее время 30% населения считают, что текущая ситуация с Covid-19 оказывает сильное влияние на их психическое здоровье, свидетельствуют данные опроса "Барометр Covid-19", проведенного исследовательским центром Kantar.

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По сравнению с опросом, проведенным в конце лета, когда такой ответ дали 19% респондентов, наблюдается рост на 11 процентных пунктов.

Опрос также показал, что все больше людей ощущают влияние ситуации с Covid-19 на свою повседневную жизнь. В ноябрьском опросе 46% респондентов заявили, что они почувствовали влияние ситуации с Covid-19 на свою повседневную жизнь, а в августе так сказали 31%. В начале лета — в июне — такого мнения придерживались 38% респондентов.

Наибольшее влияние наблюдается в возрастной группе от 18 до 24 лет. Становится больше молодых людей, которые считают, что текущая ситуация отрицательно сказывается на их психическом здоровье. Если в августе такой ответ дали 34%, то в ноябре уже 51%.

Значительно увеличилось и количество людей, готовых соблюдать установленные меры безопасности — с 57% в августе до 71% в ноябре. В то же время люди больше боятся заболеть. В ноябре свой страх выразили 45% респондентов, а в августе — 28%.

29% полагают, что система здравоохранения справляется с вирусом хорошо. В августе так считали 37%. Количество людей, которые считают, что правительство делает для борьбы с вирусом все возможное, за последние месяцы не изменилось.