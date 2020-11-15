Опрос: почти половина латвийцев собираются покупать подарки к Рождеству в интернете

Почти половина (45%) жителей Латвии сообщили, что в этом году они планируют покупать рождественские подарки онлайн, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором почтовых услуг ООО Omniva Latvija (Omniva).

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Основные причины этого в том, что делать покупки в интернете быстрее, чем покупать лично (47%), а также более широкое предложение (55%) и лучшая цена (66%) в интернете.

Тенденция чаще делать покупки физически характерна для пожилого населения: 75% респондентов в возрастной группе 60-74 лет ответили, что планируют покупать рождественские подарки лично. В свою очередь люди в возрастной группе 30-39 лет относительно чаще планируют покупать рождественские подарки в интернете - 61%.

При ответе на вопрос, что побудило бы не откладывать покупку рождественских подарков до последней минуты, наиболее часто упоминались (79%) различные выгодные предложения и акции, бесплатная доставка (37%), широкий выбор (35%) и бесплатный возврат (15%).