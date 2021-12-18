Опрос: почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет испытывают безнадежность и беспомощность

По данным опроса, проведенного по заказу Benu aptieka, в течение последнего года почти половина или 45% опрошенных людей в возрасте от 18 до 24 лет регулярно испытывают безнадежность и беспомощность.

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Опрос показал, что за последние 12 месяцев почти каждый четвертый (24%) регулярно испытывает безнадежность и беспомощность, в том числе 5% — постоянно, 19% — часто.

По сравнению с сентябрем этот показатель значительно увеличился, так как осенью 16% респондентов регулярно испытывали безнадежность и бессилие, 2% респондентов испытывали эти чувства постоянно, а 14% — часто.

Последние данные также показывают, что иногда 30% респондентов чувствуют безнадежность и беспомощность, редко — 23%, никогда — каждый пятый или 20%, а еще 3% не смогли дать конкретного ответа. Сейчас ситуация во многом схожа с этой весной, когда каждый четвертый респондент (25%) регулярно боролся с чувством безнадежности и бессилия.

В последние 12 месяцев женщины чаще испытывали безнадежность и беспомощность. Эти чувства регулярно испытывают 19% мужчин и 29% женщин. Похожая ситуация была и в марте этого года, когда 29% женщин и 21% мужчин регулярно испытывали безнадежность и беспомощность.

Если посмотреть на возраст населения, то безнадежность и беспомощность наиболее распространены среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В настоящее время 45% людей этой возрастной группы борются с этими чувствами на регулярной основе, реже всех за последний год безнадежность и беспомощность ощущали люди в возрасте от 55 до 74 лет. В других возрастных группах безнадежность и беспомощность испытывают в среднем от 21% до 27% респондентов.

Весной этого года среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 41% респондентов регулярно испытывали безнадежность и беспомощность, в возрастной группе от 55 до 74 этот показатель составлял лишь 18%, а в других возрастных группах он колебался от 22% до 28%.

Анализируя данные по языку, на котором говорят в семье, чувство безнадежности и беспомощности сейчас, согласно данным опроса, все чаще испытывают русскоязычные. Среди латышей 23% респондентов регулярно борются с чувством безнадежности и бессилия, а среди русскоязычных этот показатель составляет 28%. Весной этого года наблюдалась обратная картина — безнадежность и беспомощность чаще ощущали латыши.

Опрос проводился совместно с интернет-исследовательской компанией "Gemius", в нем приняли участие 3109 респондентов.