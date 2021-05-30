Опрос: почти половина жителей Латвии ощущает сильную усталость из-за пандемии Covid-19

Сильную усталость из-за пандемии Covid-19 ощущают 48% жителей Латвии, оценивая ее на восемь баллов по десятибалльной шкале. Такие результаты получены в ходе опроса "Термометр стресса BENU Aptieka" в сотрудничестве с компанией "Gemius".

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По сравнению с результатами январского опроса усталость от Covid-19 увеличилась. В начале года сильную усталость из-за пандемии испытывали 42% респондентов.

Очень высокий уровень усталости сохраняется среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет - ее испытывают 58% опрошенных. Среднюю усталость, оцениваемую в 5-7 баллов, ощущают 28% респондентов, небольшую (1-4 балла) - 24% респондентов.

Женщин среди тех, кто испытывает сильную усталость, больше, чем мужчин. 54% опрошенных женщин в ходе опроса оценили уровень своей усталости от 8 до 10 баллов, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 42%. Если больше всего от Covid-19 устали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, то меньше всего людей, ощущающих сильную усталость, в возрастной группе от 55 до 74 лет - 32%.

Комментируя результаты опроса, психотерапевт Андрис Веселовскис отмечает, что женщины более эмоционально воспринимают происходящее, поэтому среди них больше тех, кто испытывает сильную усталость из-за пандемии. Что касается молодых людей, то, хотя они меньше связывают себя с рисками заболевания Covid-19, среди них очень велико желание вернуться к нормальной жизни.

Как отмечают организаторы опроса, хотя началась массовая вакцинация от Covid-19, можно констатировать, что вызванная пандемией усталость из-за рисков заболевания, ограничений, перемен в повседневной жизни, стресса, чрезмерной информации и отсутствия живого общения продолжает расти.

Чтобы справиться с усталостью, тревогой и негативными эмоциями из-за Covid-19, 49,9% опрошенных смотрят сериалы и фильмы, 48,3% чаще бывают на свежем воздухе, 38,1% общаются с семьей и друзьями, 33,8% слушают музыку, 28,7% читают книги, 22,1% в пределах возможностей путешествуют по Латвии, 20,6% осваивают новые навыки и хобби, а 18,5% чаще занимаются спортом.

В опросе участвовали 1747 респондентов.