Опрос: почти треть жителей Латвии положительно оценивают ЕС

Оценка жителями Латвии Европейского союза (ЕС) в этом году достигла рекордно высокого уровня, свидетельствуют результаты опроса SKDS.

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В июле этого года латвийцев попросили оценить, положительно или отрицательно они относятся к ЕС. Исследование показало, что ЕС в целом положительно оценивают 72% респондентов, что является самым высоким результатом с начала проведения подобных опросов в 2008 году.

За год этот показатель увеличился на 11 проц. пунктов. С 2008 года доля людей, положительно оценивающих ЕС, выросла почти вдвое. В 2008 году ЕС положительно оценивали 42% населения Латвии.

В то же время примерно каждый пятый латвиец (21%) в этом году дал отрицательную оценку ЕС, за год число людей, ответивших подобным образом, сократилось на 5 проц. пунктов.

Опрос проводился в июле 2020 года, в нем приняла участие тысяча респондентов.