Опрос: подавляющее большинство латвийцев пользуются депозитной системой

В Латвии депозитной системой пользуются 93% жителей, сообщили агентству LETA представители "Оператора депозитной упаковки" (Depozīta iepakojuma operators, DIO), ссылаясь на данные проведенного компанией опроса.

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В том числе регулярно — по крайней мере один раз в месяц или чаще — депозитную упаковку сдают 71% жителей.

Среди основных причины, которые мотивируют сдать пустую депозитную упаковку, респонденты упомянули возвращенную плату в 10 центов (59%), меньше количество мусора в природе (43%) и заботу об окружающей среде (37%).

Согласно результатам опроса, возвращенная депозитная плата более актуальна для жителей в возрасте от 18 до 39 лет. В свою очередь, более пожилых людей (60-74 года) больше мотивирует возможность быть ответственными и заботиться об окружающей среде.

Представители DIO также отметили, что по сравнению с данными проведенного в марте опроса главные причины для использования депозитной системы не изменились.

На вопрос о том, почему в Латвии необходима депозитная система, 80% респондентов ответили, что она нужна для сокращения количества отходов в окружающей среде и природе, а 27% опрошенных в качестве причины назвали более чистую латвийскую природу. В то же время 25% респондентов считают, что депозитная система необходима для того, чтобы переработать как можно больше упаковок и вернуть деньги за тару.

Согласно результатам опроса, 7% респондентов не пользуются депозитной системой. В том числе 39% опрошенных заявили, что им пока не доводилось ею пользоваться. В свою очередь, 31% респондентов упомянули другие причины, например, они либо отдают тару другим людям, чтобы они сдали ее в пункт приема депозитной упаковки, либо не покупают напитки в депозитной упаковке.

В опросе приняли участие 1017 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.