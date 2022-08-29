Опрос: половина латвийцев поддерживают запрет на въезд в ЕС для россиян
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Уже на этой неделе Евросоюз (ЕС) может приостановить упрощенный визовый режим с Россией – среди стран-участниц продолжаются активные обсуждения запрета на выдачу туристических виз гражданам России. По данным опроса исследовательской компании Kantar TNS, половина жителей поддерживает такой запрет. Об этом сообщает TV3.

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Более половины жителей Латвии (51%) в возрасте от 18 до 60 лет ответили, что поддержали бы запрет на выдачу туристических виз россиянам.

40% жителей не поддерживают такой запрет (14% респондентов — скорее не поддерживают, 26% точно не поддерживают).

Почти десятая часть респондентов (9%) не имеет конкретного мнения по этому поводу.

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