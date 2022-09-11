Опрос: половина жителей Латвии слишком редко посещает семейного врача

Хотя семейного врача рекомендуется посещать каждый год, почти половина жителей Латвии (48%) делает это реже – 4% опрошенных посещают семейного врача раз в два года, 6% – реже, 36% – очень редко, только при возникновении проблем со здоровьем, 2% – никогда, а еще 3% не смогли ответить или дали другой ответ.

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Только 18% респондентов посещают своего семейного врача ежегодно, а 31% — несколько раз в год. Об этом свидетельствуют данные Мониторинга здоровья BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с центром исследования рынка и общественного мнения SKDS. Более того, по сравнению с данными прошлого года эта ситуация не изменилась или значительно улучшилась.

Семейный врач Зане Зитмане подчеркивает, что здоровые люди должны посещать семейного врача раз в год для профилактики. В рамках ежегодного осмотра также сдаются анализы крови. Некоторые заболевания можно обнаружить по анализу крови еще до появления симптомов. Если вовремя заметить эти изменения, можно своевременно начать лечение для достижения лучших результатов. Измерение артериального давления и пульса, прослушивание легких, осмотр кожи и лимфатических узлов также проводятся в кабинете семейного врача.

Во время этого осмотра врач может заметить признаки, которые пациент не замечал. емейного врача должны регулярно посещать пациенты с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, легочными, почечными, ожирением, диабетом) для оценки и, при необходимости, корректировки плана лечения.

Дети до 18 лет, и особенно младенцы до года, также должны регулярно посещать семейного врача. Семейный врач должен обсудить календарь прививок, основные принципы здорового образа жизни и организовать дальнейшие профилактические осмотры. Семейный врач также обычно напоминает о проводимых государством скрининговых тестах (онкоцитология шейки матки, маммография в определенном возрасте для женщин и простат-специфический антиген для мужчин; скрининг кишечника после 50 лет).

Зитмане негативно относится к тревожным данным — большая часть жителей посещает семейного врача, только когда уже испытывает проблемы со здоровьем. В результате заболевания, которые могли бы быть выявлены в ходе профилактических осмотров, обнаруживаются на запущенных стадиях.

Чаще врача посещают женщины и пожилые

Согласно данным Мониторинга здоровья BENU Aptieka, женщины более активно посещают семейного врача: 34% опрошенных женщин посещают семейного врача несколько раз в год, 19% — раз в год, 3% — раз в два года, 4% — реже, 37% — очень редко (только когда возникают проблемы со здоровьем), 1% — никогда, 1% дал другой ответ, и еще 1% ответил "трудно сказать". Среди респондентов-мужчин 28% посещают семейного врача несколько раз в год, 18% – раз в год, 6% — раз в два года, 7% — реже, 35% — очень редко, только когда возникают проблемы со здоровьем, 3% — никогда, 1% дали другой ответ и 2% ответили "трудно сказать".

Если рассматривать данные по возрастным категориям, то чаще всего семейного врача посещают пожилые люди, а реже всего молодежь. Наиболее часто посещают терапевта респонденты в возрасте 64-75 лет (43% — несколько раз в год, 22% — раз в год, 1% — раз в два года, 3% — реже, 25% — очень редко (только при возникновении проблем со здоровьем), 2% — никогда, 3% дали другой ответ, а 1% ответили "трудно сказать"), а реже всего возрастная группа 18-24 лет (18% несколько раз в год, 17% раз в год, 8% раз в два года, 5% реже, 47% очень редко (только когда возникают проблемы со здоровьем), 1% никогда, 2% дали другой ответ, и 1% ответил "трудно сказать").

Семейный врач Зане Зитмане в своей практике также заметила, что женщины чаще обращаются к семейному врачу. Это объясняется тем, что женщины, как правило, больше заботятся о своем здоровье. С другой стороны, пожилые люди чаще посещают своего терапевта для лечения хронических заболеваний. Однако молодым людям также следует посещать своего терапевта раз в год в профилактических целях.

Также необходимо обращаться к семейному врачу в острых ситуациях, таких как боль в ушах, горле, головная боль, перепады артериального давления, длительная температура, продолжительный кашель, болезненное мочеиспускание, отеки, неясная сыпь и синяки.

Опрос проводился в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS — в августе

было опрошено 1005 жителей Латвии.