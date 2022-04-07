Опрос: после начала войны на Украине сплоченность общества не изменилась и даже усилилась
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Согласно опросу, проведенному центром социологических исследований SKDS по заказу Фонда общественной интеграции (ФОИ), 59% населения Латвии считают, что сплоченность общества выросла или осталась неизменной после вторжения российской армии на Украину.

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По данным опроса, каждый третий, или 34% жителей Латвии считают, что общество сейчас более разделено, чем до вторжения России в Украину, кроме того, чаще критически оценивает сплоченность общества русскоязычное население.

Среди латышей 43% признают, что общество стало более сплоченным после вторжения России в Украину, 23% говорят, что сплоченность осталась на том же уровне, как и до войны, а 26% считают, что общество стало более разделенным. Среди русскоязычных 49% считают, что общество стало более разделенным, 8% — более сплоченным, а 36% считают, что сплоченность осталась на прежнем уровне.

Данные опроса также показывают, что подавляющее большинство респондентов, или 80%, не поддерживают российское вторжение в Украину, и только 8% поддерживают его. 53% тех, кто повседневно говорит в семье по-русски, не поддерживают войну на Украине, 20% поддерживают, а 26% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

По словам директора секретариата ФОИ Зайги Пуце, долгое время было принято думать о русскоязычной части общества как о единой массе с одинаковыми взглядами, но это не так и всегда было не так. Данные опроса отчетливо показывают, что самые большие разногласия наблюдаются среди русскоязычных — большинство не поддерживает войну в Украине, а значительная часть находится в замешательстве.

По словам Пуце, после восстановления независимости в политике интеграции сделано многое — повысилось владение латышским языком, принимались меры, чтобы содействовать общему пониманию истории и чувству принадлежности к Латвии.

"Сейчас очень важно именно чувство принадлежности к Латвии. В эмоционально напряженной атмосфере важно не отвергать людей, которые чувствуют свою принадлежность к нашему государству, но провели много лет в российском информационном пространстве и еще только формулируют мнение о том, что происходит на Украине. С ними нужно спокойно и уважительно говорить и вместе отстаивать общие ценности и демократию", — говорит Пуце.

Она подчеркивает, что ранее интеграционная политика была ориентирована на достижение конкретных целей — овладение языком, чувство принадлежности, общее понимание истории. Сейчас нужно смотреть шире, считает руководитель фонда.

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