Опрос: при появлении симптомов простуды тест на Covid-19 сдает лишь каждый пятый
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Почти каждый пятый или 19% латвийцев признаются, что сдают тест на Covid-19 по собственной инициативе при появлении симптомов простуды, свидетельствует опрос, проведенный сетью аптек Euroaptieka.

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В свою очередь, 45% населения в случае простуды консультируются со своим врачом по поводу необходимости проведения теста на Covid-19. Опрос также показал, что 95% населения испытывали симптомы простуды или чувствовали себя плохо во время пандемии.

В периоды наблюдения симптомов простуды респонденты в основном предпочитают укреплять иммунитет с помощью пищевых добавок (88%), избегать контактов с другими людьми и посещения общественных мест (82%), лечиться в домашних условиях (81%), а также особо тщательно наблюдать за последующими симптомами (81%).

Несмотря на то, что 71% населения в основном консультируется с врачом, а 70% — с фармацевтом, 79% опрошенных указали, что они сами решают, какую стратегию лечения выбрать и какие лекарства использовать. В то же время более половины населения (58%) ищет информацию и рекомендации по лечению также в интернете.

"В настоящий момент, когда количество людей с Covid-19 быстро растет и распространены симптомы простуды, в наших аптеках мы наблюдаем растущий интерес к различным средствам оперативного лечения простуды. И хотя результаты опроса показывают, что значительная часть латвийцев полагается на способность своего организма справиться с болезнью, однако такой подход не считается единственным и наиболее эффективным методом лечения", — говорит председатель правления Euroaptieka Наталья Захарова.

Чтобы узнать мнение жителей Латвии о том, как пандемия Covid-19 повлияла на оздоровительные методы населения, сеть аптек Euroaptieka в октябре 2021 года в сотрудничестве с OMG Latvia провела опрос, в котором приняли участие 738 респондентов.

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LETA

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Коронавирус пандемия Covid-19
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