Опрос: русскоязычные по-прежнему меньше доверяют безопасности вакцин от Covid-19
Foto: Pixabay

45% русскоязычных респондентов склонны доверять вакцинам от Covid-19, в то же время 43% скорее не доверяют им, сообщила Delfi представитель BENU aptieka Агния Грейзиня. Такие результаты показал опрос более двух тысяч пользователей интернета компанией GEMIUS, проведенный по заказу сети аптек.

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Среди респондентов с латышским разговорным языком в семье вакцинам склонны доверять 62%, а не доверяют 29%.

Опрошенные могли выбрать пять вариантов ответа — "полностью не доверяю", "скорее не доверяю", "скорее доверяю", "полностью доверяю" или не дать конкретный ответ.

В целом доверие респондентов к вакцинам с марта немного снизилось — в марте им доверяли 60%, а в июле уже 59%. Тем не менее выросла доля жителей, которые полностью доверяют вакцинам — если в марте им полностью доверяли 19%, в июле этот показатель составил 25%.

В то же время среди русскоязычных увеличилась общая доля респондентов, склонных доверять безопасности вакцин (в марте — 40%, сейчас — 45%), но еще значительнее уменьшилась доля тех, кто полностью доверяет безопасности вакцин от Covid-19 (в марте — 13%, сейчас — 8%).

Что касается различий мнений среди мужчин и женщин, то женщины немного больше доверяли вакцинации, а мужчины были более категоричны — они либо полностью доверяли, либо полностью не доверяли вакцинам.

Самый низкий уровень доверия вакцинам был зафиксирован в возрастной группе от 45 до 54 лет — 52%, а самый высокий среди жителей от 25 до 34 лет (64%).

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