Опрос: школьники хотят говорить с родителями о политике и сексуальной ориентации, но взрослые к этому не готовы

98% родителей признают, что их дети школьного возраста иногда начинают разговоры на актуальные в обществе темы. При этом на желание школьников говорить об актуальных общественных проблемах откликаются 83% родителей — то готовность школьников к обсуждению таких проблем выше, чем открытость родителей к дискуссиям. К тому же, к некоторым темы родители менее открыты.

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В каком возрасте родители начинают говорить с детьми о политике?

Чаще всего родители считают, что оптимальный возраст, когда желательно начинать обсуждать с ребенком общественные темы — 12 лет (так думают 35% опрошенных взрослых). 26% родителей думают, что вовлекать ребенка в такие беседы следует уже с 7 лет. 13% родителей склоняется к тому, что это луче делать с 16 лет (13%), а некоторые родители уверены, что такие темы можно обсуждать и с детьми младше 7 лет (12%).

Некоторые темы более табуированы

Сами дети чаще всего предлагают родителям темы, связанные с активным и спортивным образом жизни (94% детей), пандемией Covid-19 (91%) и зеленым образом жизни (84%). Реже поднимаются вопросы, связанные с сексуальной ориентацией (54%), гендерным равенством (58%) и политическим участием (61%).

"Родители вполне свободно обсуждают с детьми вопросы, по которым много информации — например, активный и спортивный образ жизни, пандемия Covid-19. Эти вопросы обычно не вызывают эмоционального напряжения и позволяют легко говорить "на одном языке" с ребенком", — говорит психотерапевт Диана Занде.

Но есть и вопросы, которые требуют серьезного углубления и понимания со стороны родителей, а также открытости к изменениям. Такие вопросы гораздо труднее обсуждать не только с детьми, а даже с другими взрослыми — например, темы инклюзивного общества, гендерного равенства и сексуальной ориентации, объясняет специалистка.

"Неудивительно, что родители предпочитают говорить на удобные для них темы и избегают вопросов, которые им не нравятся, а дети задают их другим авторитетам, например, ищут ответы в интернете", — считает Занде.

Как и когда начинать говорить? Совет психотерапевта

По мнению психотерапевта, было бы важно поговорить с детьми о волнующих их вопросах — сначала выслушать их мнение, задать вопросы и попытаться понять видение ребенка, даже если оно отличается от взглядов родителей

"Что касается возраста детей, в котором родителям уместно обсуждать с детьми актуальные для общества темы, тут нет правильного возраста, но есть правильный способ — соответствующий возрасту, честный, заинтересованный. Когда ребенок задает вопрос, мы начинаем говорить. Если не спрашивает, мы сами начинаем спрашивать о том, что соответствует ситуации, например, о войне, когда она идет".

"По данным опроса, дети школьного возраста хотят говорить с родителями на актуальные общественные темы. Это следует приветствовать, так как это показывает, что дети пытаются понимать суть вещей, и это способ для них развить понимание мира и его крупных, важных проблем", — говорит председатель правления Tele2" Валдис Ванцович.

Опрос проводился в марте этого года в сотрудничестве с исследовательской компанией OMG Latvia. В нем приняли участие 705 родителей, у которых есть дети школьного возраста.