Опрос: словам политиков верит лишь каждый пятый житель Латвии

Словам высокопоставленных политиков в Латвии верит примерно каждый пятый житель, свидетельствует опрос, проведенный агентством SKDS.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В декабре прошлого года жителей попросили оценить, насколько они верят тому, что высокопоставленные чиновники говорят о ситуации в стране, стабильности финансовой системы и пр.. В ходе опроса выяснилось, что абсолютное большинство не верит услышанному - 31% респондентов не верит чиновникам вообще, а еще 41% - скорее верит. Уровень недоверие в течение года вырос на 6 процентных пунктов. За всю историю опроса самый высокий уровень недоверия правительству был в 2009 году, когда чиновникам не верили 88% латвийцев.

Противоположное мнение выразили 22% опрошенных. Из них 18% склоняются скорее доверять, а еще 4% - полностью верят. Самый высокий уровень доверия был зафиксирован в 2020 году, когда политикам верили 27% латвийцев.