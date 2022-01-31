Опрос: словам политиков верит лишь каждый пятый житель Латвии
Foto: LETA

Словам высокопоставленных политиков в Латвии верит примерно каждый пятый житель, свидетельствует опрос, проведенный агентством SKDS.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В декабре прошлого года жителей попросили оценить, насколько они верят тому, что высокопоставленные чиновники говорят о ситуации в стране, стабильности финансовой системы и пр.. В ходе опроса выяснилось, что абсолютное большинство не верит услышанному - 31% респондентов не верит чиновникам вообще, а еще 41% - скорее верит. Уровень недоверие в течение года вырос на 6 процентных пунктов. За всю историю опроса самый высокий уровень недоверия правительству был в 2009 году, когда чиновникам не верили 88% латвийцев.

Противоположное мнение выразили 22% опрошенных. Из них 18% склоняются скорее доверять, а еще 4% - полностью верят. Самый высокий уровень доверия был зафиксирован в 2020 году, когда политикам верили 27% латвийцев.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Чему мы научились, работая удаленно
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ