Опрос: сократилось количество поддерживающих войну в Украине русскоязычных латвийцев

Уровень поддержки России в связи с войной в Украине среди русскоязычных Латвии в апреле снизился, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS.

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Директор SKDS Арнис Кактиньш в соцсети Twitter указал, что с марта поддержка среди русскоязычных снизилась с 20% до 13%. В свою очередь, поддержка Украины в этой группе выросла с 25% до 30%.

SKDS aprīļa beigās veiktās WEB aptaujas dati liecina, ka kara Ukrainā jautājumā kopš marta krievvalodīgo vidē atbalsts Krievijai ir no 20% sarucis līdz 13%, savukārt atbalsts Ukrainai ir pieaudzis no 25% līdz 30%. Taču tāpat kā iepriekš vairāk kā puse nevienam nepauž simpātijas. pic.twitter.com/NDnNX6k39f — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) May 2, 2022

Однако по-прежнему более половины русскоязычных латвийцев не выражают симпатии ни одной из сторон, подчеркнул Кактиньш. То есть, 47% русскоговорящих респондентов указали, что не поддерживают ни одну, ни другую сторону, а 10% заявили, что они "затрудняются ответить".

В свою очередь, среди тех респондентов, которые в семье говорят на латышском языке, уменьшилось количество людей, которые не поддерживают ни Россию, ни Украину, но увеличилось количество сторонников Украины. В марте ни одну из сторон не поддерживали 10%, а в апреле — 8%. В свою очередь, поддержка Украины выросла на 2% — с 87% до 89%.

В ходе апрельского опроса 3% латышскоязычных респондентов заявили, что им сложно сказать, какую сторону они поддерживают в связи с вторжением российской армии в Украину.