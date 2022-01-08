Опрос: стремительное распространение "омикрона" беспокоит 56% жителей Латвии

В связи с ростом заболеваемости Covid-19, 56% опрошенных жителей Латвии отметили, что обеспокоены стремительным распространением омикрон-штамма Covid-19. Об этом свидетельствуют новейшие данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с исследовательской компанией GEMIUS.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

40% ответили, что распространение омикрон-штамма Covid-19 в Латвии в целом их не беспокоит. На вопрос о том, остался ли худший этап Covid-19 уже позади, 34% ответили утвердительно, 42% склонны думать, что худший этап пандемии еще впереди, а почти каждый четвертый (24%) не смог дать конкретного ответа.

По сравнению с ноябрем прошлого года, в начале января уменьшилась доля жителей, которые думают, что худший этап Covid-19 еще только впереди, так как в ноябре прошлого года так думали более ¾ опрошенных жителей Латвии (77%). Между тем 10% склонны согласиться с тем, что худший этап пандемии уже позади, а еще 13% не смогли дать конкретного ответа.

Чаще беспокоятся женщины и латыши

Значительно чаще стремительное распространение омикрон-штамма Covid-19 беспокоит женщин – среди них выражают беспокойство 62% респондентов, у мужчин же этот показатель достигает 49%. Между тем мужчины чаще склонны думать, что худший этап пандемии Covid-19 еще только впереди – с этим согласны 47% мужчин и 39% женщин.

Анализ результатов в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье, позволяет сделать вывод о том, что чаще в связи со стремительным распространением омикрон-штамма Covid-19 беспокоятся латыши. Среди русскоязычных распространением упомянутого штамма Covid-19 в целом обеспокоены 42% респондентов, а среди латышей – 58%. Также латыши немного чаще склонны думать, что худший этап пандемии Covid-19 еще только впереди: с этим согласны 42% латышей и 41% русскоязычных.

Пожилые люди – более обеспокоены, молодые – более пессимистичны

Сравнение данных в зависимости от возраста респондентов показывает, что стремительное распространение омикрон-штамма Covid-19 больше беспокоит пожилых людей, в то же время молодые респонденты чаще склонны думать, что худший этап пандемии Covid-19 еще только впереди. В возрастной группе от 55 до 74 лет 65% респондентов указали, что обеспокоены стремительным распространением омикрон-штамма Covid-19, в то время как в остальных возрастных группах этот показатель составляет от 42% до 60%.

В то же время молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще отмечает, что худший этап пандемии Covid-19 еще только ожидается – такое мнение выражают 49% респондентов упомянутой возрастной группы. За ними следует возрастная группа 55-74 лет, в которой так склонны думать 46%, в остальных же возрастных группах этот показатель составляет от 38% до 42%.