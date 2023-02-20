Опрос: те, кто обедает вне дома, тратят на это в среднем 7,8 евро в день

В среднем один обед вне дома обходится жителю Латвии в 7.87 евро, свидетельствуют данные опроса SKDS, которые опубликовал руководитель статистической компании Арнис Кактиньш.

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По сравнению с январем 2022 года, когда один обед в кафе или ресторане обходился в среднем в 6,65 евро, в этом году сумма потраченных денег увеличилась на 1,22 евро или на 18,3%. А по сравнению с январем 2020 года, средняя цена одного такого обеда увеличилась на 2,11 евро или 36,6%.

Данные опроса также показывают, что в январе этого года только 9% респондентов обедали в местах общественного питания каждый или почти каждый день, 11% делали это один-два раза в неделю, 22% — несколько раз в месяц, а 57% — очень редко или никогда.

Годом ранее, в январе 2022 года, только 5% респондентов обедали в заведениях общественного питания каждый или почти каждый день, 9% делали это один-два раза в неделю, 17% — несколько раз в месяц, а 66% — очень редко или никогда.

"Хотя ограничения Covid-19 давно закончились, кажется, доля жителей, которые обедают в заведениях общественного питания, скорее всего, не вернулись к допандемийному режиму", — говорит Кактиньш, отмечая, что причиной этому мог быть рост цен и заказ еды с доставкой.