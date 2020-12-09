Опрос: только треть жителей Латвии готова вакцинироваться от Covid-19, это худший показатель среди стран Балтии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Только около трети жителей Латвии готовы вакцинироваться против Covid-19, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией рыночных исследований Rait.

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Как сообщила представитель Rait Мара Тауриня, несмотря на то, что фармацевтические компании заявили об эффективности разработанных вакцин против Covid-19, страны зарезервировали тысячи вакцин, а в Великобритании уже началась массовая вакцинация населения, жители стран Балтии настроены довольно скептически, при этом наиболее скептичны в отношении вакцинации именно жители Латвии.

В ходе опроса, проведенного в октябре этого года, 38% респондентов из Латвии заявили, что не планируют вакцинироваться, 28% не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос, а 34% опрошенных выразили готовность сделать прививку.

Латвия — единственная из трех стран Балтии, где людей, не планирующих делать прививки, больше, чем тех, кто хочет вакцинироваться от нового коронавируса.

В Литве 31% участников опроса еще не решили, как поступят, 39% планируют сделать прививку, а 30% достаточно уверены, что делать ее не будут.

Среди жители Эстонии больше всего сторонников вакцинации. 44% планируют вакцинироваться против Covid-19, 25% не решили, как поступят, а 31% респондентов заявили, что пока не готовы вакцинироваться.

Опрос проводился в октябре 2020 года в интернете. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии, 1000 жителей Литвы и 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 65 лет.

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LETA

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LETA

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