Опрос: треть рижан хотела бы переехать в другое место

Треть рижан хотят переехать жить в другое место, свидетельствуют данные опроса рижан, проведенного в августе и сентябре исследовательской компанией "Latvijas fakti".

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На вопрос "Хотели бы вы жить в другом месте в Латвии (не в Риге)?" положительно ответили 31% опрошенных рижан. С другой стороны, 69% ответили отрицательно.

Чаще переехать из Риги хотят мужчины, респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, люди с высшим образованием и работники с высоким уровнем дохода.

Желание уехать из Риги выражают люди с детьми и рижане, у которых есть автомобили, чаще латыши и меньше русскоязычные.

На вопрос, планируют ли они в ближайшие пять лет переехать на другое место жительства, 62% ответили отрицательно.

13% опрошенных признались, что рассматривают возможность переезда в другую страну, 9% - в окрестности Риги, 8% - в другое место в Латвии и 7% - в другой район Риги. Еще 4% планируют переехать на другое место жительства в своем районе.

Основным мотивом для переезда из Риги является желание быть ближе к природе и жить в более зеленой среде. Такой ответ дали 18% респондентов.

14% хотят покинуть Ригу из-за стоимости жизни, 13% - по семейным обстоятельствам, 10% - по работе, 8% - из соображений безопасности, 7% - из-за наличия жилья, 7% - для обеспечения подходящей среды и услуг для детей.

В опросе участвовали 2207 постоянных жителей Риги в возрасте от 18 лет и старше.