Опрос: треть рижан хотела бы переехать в другое место
Foto: DELFI

Треть рижан хотят переехать жить в другое место, свидетельствуют данные опроса рижан, проведенного в августе и сентябре исследовательской компанией "Latvijas fakti".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На вопрос "Хотели бы вы жить в другом месте в Латвии (не в Риге)?" положительно ответили 31% опрошенных рижан. С другой стороны, 69% ответили отрицательно.

Чаще переехать из Риги хотят мужчины, респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, люди с высшим образованием и работники с высоким уровнем дохода.

Желание уехать из Риги выражают люди с детьми и рижане, у которых есть автомобили, чаще латыши и меньше русскоязычные.

На вопрос, планируют ли они в ближайшие пять лет переехать на другое место жительства, 62% ответили отрицательно.

13% опрошенных признались, что рассматривают возможность переезда в другую страну, 9% - в окрестности Риги, 8% - в другое место в Латвии и 7% - в другой район Риги. Еще 4% планируют переехать на другое место жительства в своем районе.

Основным мотивом для переезда из Риги является желание быть ближе к природе и жить в более зеленой среде. Такой ответ дали 18% респондентов.

14% хотят покинуть Ригу из-за стоимости жизни, 13% - по семейным обстоятельствам, 10% - по работе, 8% - из соображений безопасности, 7% - из-за наличия жилья, 7% - для обеспечения подходящей среды и услуг для детей.

В опросе участвовали 2207 постоянных жителей Риги в возрасте от 18 лет и старше.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары