Опрос: тревожность населения в связи с Covid-19 уменьшается

Беспокойство жителей по поводу заболевания Covid-19 уменьшается, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Benu aptieka.

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С наступлением летней погоды и улучшением эпидемиологической ситуации тревога населения по поводу распространенности Covid-19 снижается, и по 10-балльной шкале 14% опрошенного населения оценили свою тревогу на 9 и 10 баллов, согласно данным данные опроса.

По словам представителя Benu aptieka Агнии Грейзини, это меньше, чем в феврале и марте 2020 года, когда уровень тревожности был очень высоким для 20% и 18% населения соответственно.

Последние данные также показывают, что уровень тревожности остается высоким для 27% респондентов, средним для — 25%, а у 34% населения Латвии он низкий.

Согласно исследованию "Термометр стресса", Covid-19 больше беспокоит женщин и пожилых людей. Среди женщин очень высокий уровень тревожности сохраняется у 19% респондентов, среди мужчин — у 9%. По сравнению с февральскими данными уровень тревожности снизился в обеих группах, так как в опросе, проведенном в начале года, 14% опрошенных мужчин и 26% женщин оценили свою тревожность как очень высокую.

Самый высокий уровень тревожности наблюдается у людей в возрасте от 55 до 74 лет: 21% испытывают очень высокий уровень тревожности по поводу Covid-19, тогда как у людей других возрастных групп этот показатель ниже.

Чтобы справиться с усталостью, тревогой и негативными эмоциями, вызванными Covid-19, 50% людей обращались во время пандемии к сериалам и фильмам, 48% чаще бывали на свежем воздухе, 38% регулярно общались с семьей и друзьями, 34% слушали музыку, 29% читали книги, 22% как можно больше путешествовали по Латвии, 21% осваивали новые навыки и хобби, а 19% старались чаще заниматься физическими упражнениями, свидетельствуют результаты опроса.

Опрос проводился совместно с исследовательской компанией "Gemius", в нем участвовали 1747 респондентов.