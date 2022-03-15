Опрос: у 80% населения развиваются осложнения со здоровьем после перенесенного Covid-19

Согласно опросу, проведенному сетью аптек Euoaptieka и OMG Latvia в марте, у 80% жителей возникли осложнения со здоровьем после того, как они переболели Covid-19.

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Самые распространенные проблемы со здоровьем — быстрая утомляемость и слабость (на это указали 39% жителей), общая слабость (32%), головные боли (24%) и повышенный стресс (21%).

Почти каждый пятый человек испытывает боли в суставах и мышцах, а также нарушения сна после перенесенного вируса Covid-19. Также 16% населения испытывали потерю обоняния, еще 16% — изменения когнитивного здоровья, которые проявлялись в виде трудностей при концентрации внимания, а также 15 % испытывали трудности при занятиях спортом и другой физической активностью.

Каждый десятый человек также страдает от болей и покалывания в различных частях тела, чувства тяжести или боли в груди, обострения других хронических заболеваний, а также потери вкуса и выпадения волос.

Согласно опросу, наиболее частыми последствиями Covid-19 у людей в возрасте от 60 до 74 лет являются утомляемость и слабость — 34%, общая слабость — 33%, боли в суставах и мышцах — 28%.

Люди в возрасте от 50 до 59 лет гораздо чаще других возрастных групп испытывали утомляемость и слабость — 52% и общую слабость — 29%.

У молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет чаще всего (в 38 % случаев) отмечалась утомляемость и слабость, в 36% — общая слабость в 36 %, в 30% — головные боли Молодые люди реже испытывают боль в суставах и мышцах, чем другие возрастные группы общества (только11%).

18% жителей в возрасте 19-30 лет и 14% женщин жалуются на выпадание волос после Covid-19.

Опрос показывает, что на осложнения указали 28% жителей в возрасте от 40 до 49 лет, а 13% жителей в этой не заметили никаких последствий для здоровья.

На осложнения чаще жалуются жители небольших городов и сел.

Зане Мельберга, фармацевт Euroaptieka, напоминает, что Covid-19 отличается от других инфекционных заболеваний еще и тем, что после симптомов острой фазы вирус может длиться долго — в среднем три месяца.

Опрос проводился в марте этого года, в нем принял участие 1001 респондент.