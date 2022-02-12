Опрос: У каждого второго латвийца изменились платежные привычки

Под влиянием пандемии Covid-19 в среднем 45% жителей Балтийских стран изменили свои привычки расчетов — больше совершают покупок в интернет-магазинах и для платежей чаще используют платежные карты, свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным платежным провайдером и эквайером ECOMMPAY в ноябре 2021 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предпочтение онлайн-покупкам отдают как эстонцы (25%), так литовцы (24%) и латыши (20%). В свою очередь, безналичные расчеты чаще выбирают литовцы — 25% всех опрошенных. Затем с показателем 20% следуют латыши и с 14% - эстонцы.

На вопрос, что вы испытываете, когда делитесь своими данными с онлайн-магазинами или поставщиками услуг, почти пятая часть респондентов (23%) отметила, что чувствуют себя в безопасности и не волнуются на этот счет. Еще 21% все же чувствует себя не совсем комфортно, 15% очень не нравится делиться своими карточными данными, а 32% респондентов вообще все равно, и они об этом не задумывались.

"Те же самые вопросы мы задали жителям Великобритании и выяснили, что 40% покупателей чувствуют себя в безопасности относительно использования карточных данных, в свою очередь, оставшиеся 60% делают это неохотно, не чувствуют себя в безопасности или об этом не думали", — комментирует менеджер по развитию бизнеса ECOMMPAY Вадим Гуськов.

По поводу опасения жителей относительно безопасности процесса совершения онлайн-покупок на местных или зарубежных сайтах, выяснилось, что 41% респондентов этот вопрос беспокоит. Лишь небольшая часть ответивших не закупается в местных (5%) или зарубежных (9%) интернет-магазинах, но в целом только 35% участников опроса совершает покупки без опасений.

"Такие ответы можно объяснить хорошими знаниями о рисках — в последнее время появляется все больше случаев мошенничества, которые касаются не только совершения онлайн-покупок, но и управления финансами. С повышением уровня финансовой грамотности населения и ростом уровня фрода как на онлайн-бизнес, так и на платежных провайдеров возлагается все больше ответственности и больше ожиданий.

Стабильная платежная инфраструктура, которая "не отваливается", антифрод на базе машинного обучения, система аутентификации пользователей в несколько уровней и т.д. Конечные покупатели начинают быть более внимательными и осторожными. Так, если на вашем сайте не указаны лицензии, подтверждающие безопасность и легальность бизнеса, это может увеличить число "брошенных" корзин", — комментирует Гуськов.

Опасения относительно безопасности или законности платежной страницы — также

одна из причин, почему жители Латвии предпочитают прерывать процесс оплаты покупки — такое решение приняли бы 52% участников опроса.

Другие названные причины доказывают то, что покупателям важен быстрый и удобный процесс оплаты: 42% хотят оставить торговцу как можно меньше информации о себе, для 23% процесс осложняет слишком большое количество требуемых действий, 19% мешает дизайн страницы, 17% не очень-то хотят создавать профиль клиента, в свою очередь, 16% не устраивает доступные способы оплаты. И только 2% респондентов от процесса оплаты не остановила бы ни одна из вышеназванных причин.

Менеджер ECOMMPAY советует: "Переход на страницу оплаты с абсолютно другим дизайном обычно вызывает беспокойство и вместе с ним вопрос — а стоит ли совершать покупку? Лучше, когда ваша платежная страница является продолжением вашего сайта, на ней есть все релевантные для вашей аудитории платежные методы и нет никаких лишних

элементов".

Опрос провела компания ECOMMPAY при сотрудничестве с Norstat Latvija, в ноябре 2021 года, опросив 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.