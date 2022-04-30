Опрос: у каждого второго жителя Латвии ухудшилось качество сна

На вопрос о том, как изменилось качество сна за последние два месяца, 16% жителей Латвии ответили, что оно ухудшилось (трудности с засыпанием, бессонница или неглубокий сон в течение ночи и пробуждение по несколько раз за ночь), а еще 35% ответили, что оно ухудшилось незначительно (немного труднее уснуть, неглубокий сон).

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Как свидетельствуют данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS, у 41% респондентов качество сна не изменилось, у 3% улучшилось, а еще 5% не смогли дать конкретного ответа.

При сравнении результатов в зависимости от пола респондентов выяснилось, что женщины чаще сталкивались со значительным ухудшением качества сна: у 20% качество сна за последние два месяца значительно ухудшилось, у 41% немного ухудшилось, в то время как у мужчин значительное ухудшение качества сна отмечено у 12% и небольшое ухудшение у 29%. При этом у 33% женщин и 50% мужчин качество сна не изменилось, а еще 4% женщин и 5% мужчин не смогли дать конкретного ответа.

Существенных различий в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье, не было: в целом, у 52% латышей (16% – значительно ухудшилось, 36% – немного ухудшилось) и 51% русскоязычных (19% – значительно ухудшилось, 32% – немного ухудшилось) качество сна ухудшилось. Между тем, как среди латышей, так и среди русскоязычных качество сна не изменилось у 41%, а еще 5% латышей и 3% русскоязычных не смогли высказать определенного мнения.

Семейный врач Зитмане советует, как улучшить качество сна:

- следите за своим режимом сна – желательно вставать и ложиться спать в одно и то же время.

- старайтесь не пользоваться перед сном смарт-устройствами, можете выпить травяного чаю, например, ромашкового или мятного, и почитать книгу.

- вечером избегайте переедания, а также включения в меню жирных и очень сытных блюд.

- спортом и интенсивными физическими упражнениями желательно заниматься в первой половине дня, а не поздним вечером, но в целом регулярные занятия физкультурой полезны для сна.

- избегайте употребления алкоголя перед сном.

- температура и освещение также важны – в комнате должно быть прохладно (около 18 o C) и темно.

- матрас и подушка должны подходить вашему телу.

- если тревога слишком сильная, можно проделать дыхательные упражнения

или заняться медитацией.

- информацию о войне России в Украине Желательно дозировать – быть

информированным, но не перегружать себя негативной информацией,

поскольку это может создать ощущение беспомощности и страха, которые

могут "захлестнуть" вас и отрицательно повлиять на ваш сон и качество жизни.

- можно подумать о приеме седативных препаратов, но перед этим обязательно проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

- в ситуациях, когда в течение длительного времени не удается справиться со стрессом и это начинает влиять на ваш сон и общее качество жизни, следует обратиться за помощью – к семейному врачу, психологу или психотерапевту.

Опрос был проведен в сотрудничестве с проводящей исследования в интернете компанией GEMIUS. Было опрошено 1859 респондентов.