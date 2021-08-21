Опрос: удовлетворенность жителей Латвии своей жизнью за последние годы остается неизменной
Foto: Allef Vinicius / cc

По данным опроса агентства исследований общественного мнения SKDS, в последние годы уровень удовлетворенности жителей Латвии своей жизнью практически не изменился.

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В ходе опроса, проведенного в июле этого года, людей просили оценить, насколько они довольны или недовольны своей нынешней жизнью в целом. Рейтинг измеряется по десятибалльной шкале, где "один" означает "полностью не удовлетворен", а "десять" означает "полностью удовлетворен".

В этом году уровень удовлетворенности населения достиг в среднем 6,93 балла, что на 0,03 балла больше, чем год назад. За последние пять лет уровень удовлетворенности жизнью практически не изменился — от 6,9 до 6,97 балла.

Наибольшая удовлетворенность жизнью среди населения была зафиксирована в 2018 году, когда средний показатель достиг 6,97 балла. Самый низкий показатель — 5,55 балла — был зарегистрирован в 2009 году, в период экономического кризиса.

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LETA

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LETA
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