Опрос: украинским беженцам сложно найти жилье в Латвии

Более 60% украинских беженцев в Латвии испытывают трудности с поиском жилья. Это показал опрос, проведенный организацией Tavi draugi.

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В ходе опроса 53% респондентов отметили, что испытывают трудности с трудоустройством, 20% — проблемы с доступностью питания, а 22% заявили, что не получают достаточной эмоциональной поддержки. Более 40% опрошенных украинцев хотели бы участвовать в группах эмоциональной поддержки, а более 20% нуждаются в консультациях психолога.

C начала войны организация помогла около 10 тысячам украинских граждан в Латвии, рассказал руководитель Tavi draugi Улвис Новикс. Ежедневно организация обеспечивала гуманитарную помощь в среднем 150 людям и консультировала еще 100 человек по различным вопросам.

По словам Новикса, сейчас в Латвии нет единой платформы, где жители могли бы размещать информацию о жилье и рабочих местах для украинских граждан. Есть несколько решений, которые только усложняют процесс поиска и делают его непонятным.

На вопрос о наиболее часто используемых каналах получения информации более 70% украинцев в Латвии назвали Telegram и Facebook, а более трети получают информацию в Рижском центре поддержки украинцев и на сайте www.ukraine-latvia.com.

По мнению Новикса, для того, чтобы достучаться до украинцев в Латвии, важно передавать информацию по каналам, которые они используют для повседневного общения. Общение должно быть на украинском языке, но может быть и на русском. Отсутствие четкой и понятной информации является одним из вопросов, который необходимо решать в рамках сотрудничества государства, самоуправлений и неправительственного сектора, считает он.

Опрос проводился с 23 по 31 мая 2022 года, в нем приняли участие 640 человек. Большинство респондентов, или 92%, составляли женщины, 70% опрошенных имели от одного до трех детей.