Опрос: украинским беженцам сложно найти жилье в Латвии
Foto: Reuters//Scanpix/LETA

Более 60% украинских беженцев в Латвии испытывают трудности с поиском жилья. Это показал опрос, проведенный организацией Tavi draugi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе опроса 53% респондентов отметили, что испытывают трудности с трудоустройством, 20% — проблемы с доступностью питания, а 22% заявили, что не получают достаточной эмоциональной поддержки. Более 40% опрошенных украинцев хотели бы участвовать в группах эмоциональной поддержки, а более 20% нуждаются в консультациях психолога.

C начала войны организация помогла около 10 тысячам украинских граждан в Латвии, рассказал руководитель Tavi draugi Улвис Новикс. Ежедневно организация обеспечивала гуманитарную помощь в среднем 150 людям и консультировала еще 100 человек по различным вопросам.

По словам Новикса, сейчас в Латвии нет единой платформы, где жители могли бы размещать информацию о жилье и рабочих местах для украинских граждан. Есть несколько решений, которые только усложняют процесс поиска и делают его непонятным.

На вопрос о наиболее часто используемых каналах получения информации более 70% украинцев в Латвии назвали Telegram и Facebook, а более трети получают информацию в Рижском центре поддержки украинцев и на сайте www.ukraine-latvia.com.

По мнению Новикса, для того, чтобы достучаться до украинцев в Латвии, важно передавать информацию по каналам, которые они используют для повседневного общения. Общение должно быть на украинском языке, но может быть и на русском. Отсутствие четкой и понятной информации является одним из вопросов, который необходимо решать в рамках сотрудничества государства, самоуправлений и неправительственного сектора, считает он.

Опрос проводился с 23 по 31 мая 2022 года, в нем приняли участие 640 человек. Большинство респондентов, или 92%, составляли женщины, 70% опрошенных имели от одного до трех детей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?