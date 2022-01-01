Опрос: в 2021-м латвийцы стали оптимистичней. Но данные по-прежнему одни из худших в истории

В этом декабре 41% жителей считают, что для Латвии этот год был хуже, чем предыдущий, а только 14% — что лучше. Еще 38% думают, что он был такой же, как 2020. Статистика так себе, но все равно данные чуть оптимистичней, чем в прошлом году, сообщает SKDS.

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Опрос о том, как латвийцы оценивают текущий год по сравнению с предыдущим и что думают о предстоящем, как для себя лично так и для Латвии, начали проводить в 1999 году. В конце 2020 результаты были на втором месте по пессимистичности за все это время — а в 2021 году уже на четвертом. Самые пессимистичные данные были получены в конце 2009 года.

Прогнозы латвийцев о новом, 2022 году, чуть оптимистичней, чем были в 2020. 24% опрошенных считают, что новый год будет лучше предыдущего, 20% — что новый год будет хуже, а 40% жителей склоняются к тому, что 2022 год будет таким же, как и 2021 (впрочем, не очень высоко оцененный).

В декабре 2021 всего 16% жителей заявили, что этот год был для них лучше прошлого. 31% считают что этот год был хуже. 45% респондентов ответили, что 2021 год был таким же, как предыдущий, 2020. По сравнению с 2020 — это более оптимистичные данные, хотя все еще одни из худших за историю опроса.

Оптимизм латвийцев по поводу будущего года лично для них немного вырос. 35% жителей склоняются к тому, что новый год для них лично будет лучше предыдущего. Только 13% жителей считают, что он будет хуже. В прошлом году 28% считало, что новый год (2021) для них лично будет лучше, а 17% — что год будет хуже предыдущего.