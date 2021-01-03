Опрос: в декабре рейтинг правительства Кариньша достиг самого низкого уровня за 2020 год

Согласно результатам опроса, проведенного агентством SKDS, в декабре 2020 года рейтинг правительства, возглавляемого Кришьянисом Кариньшем, достиг самого низкого уровня.

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Директор SKDS Арнис Кактиньш написал в микроблоге Twitter, что в ходе опроса Latvijas Barometrs было выявлено, что в течение последних двух месяцев ощутимо ухудшилась оценка работы Кабинета министров.

"И хотя все это время было в минусах, однако декабрьский минус стал самым большим за прошлый год", — Кактиньш.

В декабре индекс оценки правительства достиг -37 пунктов, что на 5 пунктов меньше, чем в ноябре.

Оценка работы министров существенно ухудшилась сначала во второй половине весны 2020 года, а затем осенью минувшего года.