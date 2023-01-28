Опрос: в этом году каждый пятый латвиец собирается приобрести автомобиль

Почти четверть (23%) латвийцев собирается приобрести автомобиль в 2023 году. Из них 18% ответили, что "скорее собираются", а 5% полностью уверены в своем намерении, показал опрос, проведенный крупнейшим в Балтии торговцем подержанными автомобилями Longo Group в сотрудничестве с исследовательским бюро Norstat Latvija.

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По сравнению с 2021 годом, наблюдается несущественные колебания рынка, например, если годом ранее автомобиль планировали приобрести 28%, то в этом году — 23%. В Литве тоже разница составила лишь 4%.

"Согласно опросу, в Латвии и Литве уже три года ситуация остается стабильной и интерес к покупке автомобиля сохраняется, — поясняет Эдгарс Церпс, председатель правления Longo Group".

"Данная тенденция связана с ростом инфляции и неопределенностью, царящей в Европе — на рынке подержанных автомобилей все еще ощущается дефицит транспортных средств, особенно экономичного класса и последних лет выпуска, поэтому люди не теряют к ним интерес и стараются приобрести по выгодной цене. В 2022 году уровень продаж вернулся на допандеймийный уровень — люди охотно покупали автомобили. Уверен, в новом году эта тенденция сохранится", - добавляет Церпс.

Наибольший интерес к приобретению транспортных средств наблюдается среди жителей Рижского региона (25%) и Земгале (25%).

Примечательно, что каждый третий (30%) человек с высшим образованием в будущем году планируют приобретать автомобиль, а среди людей с основным образованием желающих купить авто еще больше — 42%.

Что касается того, какие машины покупают, то в течение последних лет наблюдается изменение привычек латвийцев: мы становимся рациональнее в выборе автомобиля. Раньше подавляющее большинство руководствовалось субъективной оценкой "нравится-не нравится", люди были готовы приобрести автомобили старого года и / или с техническими неполадками, лишь бы они были премиум-бренда.

Но "зеленый курс" и цены на топливо оказывают свое влияние: сейчас все больше тех, кто выбирает бюджетные марки более нового года выпуска, экономичные в плане потребления топлива, а значит более дружественные по отношению к окружающей среде.

Опрос также показал, что в этом году латвийцы намерены отдавать предпочтение автомобилям, которые использовались сравнительно недолго и у которых, скорее всего, был лишь один владелец, так как 49% респондентов планируют приобрести машину не старше 5 лет.

Опрос был проведен исследовательским бюро Norstat Latvija в октябре 2022 года.