Опрос: в Латвии курит каждый третий житель

Опрос, проведенный Центром изучения рынка и общественного мнения СКДС, показал, что в Латвии курит каждый третий респондент (35%). При этом 88% респондентов сообщили, что курение начали с классических сигарет, а 7% признались, что к курению приобщились через альтернативные источники курения.

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В ходе опроса 36% респондентов указали, что вообще не употребляли табак или продукты, содержащие никотин. Еще 29% опрошенных отметили, что курили раньше, но бросили.

Инициатор движения "Латвийские дети без сигарет" и руководитель организации "BērnuDraugi" Ивета Зиемеле призывает министерство здравоохранения и других лиц, определяющих государственную политику, принять ответственное решение, чтобы дети в будущем даже не знали, что такое сигареты. Это важно для снижения риска онкологических и других заболеваний.

"Целые поколения выросли на сигаретах, зная об их вреде и негативных последствиях. Мы можем помочь молодому поколению не узнать, что такое сигареты и табачный дым. Онкология занимает второе место как наиболее частая причина смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Именно рак легких - главная причина рака, ежегодно уносящая в Латвии около 950 жизней. Борьба с раком объявлена одним из приоритетов Евросоюза, Латвия тоже должна предпринимать более радикальные шаги по сокращению числа курильщиков, в том числе - среди подрастающего поколения", - считает Зиемеле.

Она отмечает, что парламент Новой Зеландии проголосовал за полный запрет на продажу сигарет для детей, родившихся после 2004 года. С аналогичным предложением выступил и председатель подкомитета по общественному здравоохранению Комитета Сейма по социальным и трудовым вопросам Виталий Орлов.

"Такое предложение оставит молодое поколение незнакомым с зависимостью от сигарет и

защитит других людей от рисков пассивного курения. Мы прекрасно понимаем, что дети знакомятся с сигаретами очень рано — уже в школах их пробуют с друзьями как стильное развлечение и способ собраться вместе", — говорит Ивета Зиемеле.

Исследование проводилось в начале 2022 года, в нем приняли участие 2000 жителей Латвии.