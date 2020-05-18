Опрос: в Латвии обязанности 57% работников можно частично или полностью выполнять удаленно

В Латвии обязанности 57% работающих лиц можно выполнять в частично или полностью удаленном режиме, следует из опроса центра исследований общественного мнения SKDS, проведенного по запросу ИТ-компании Accenture.

Выполнять свои служебные обязанности абсолютно удаленно может 16% работающих, а частично удаленно — 41%.

40% респондентов заявили, что работодатель предоставляет им возможность удаленной работы, а 23% — что такая возможность им предоставляется только в особых случаях. В свою очередь 34% опрошенных отметили, что работодатель им такой возможности не предоставляет.

Согласно данным опроса, 72% работников, которым работодатель предоставляет возможность удаленной работы, ее используют.

31% респондентов, работающих удаленно, сообщили, что все время работают дистанционно, 23% работают дистанционно один или два раза в неделю, а 18% работают дистанционно до четырех дней в неделю.

Как показал опрос, 87% латвийцев периодически совершают покупки в интернете — иногда это делают 70% жителей, а часто — 17% респондентов. 20% респондентов отметили, что во время пандемии чаще стали закупаться в интернете, а 78% респондентов не отметили изменений в своих привычках.

В опросе, проведенном в апреле 2020 года, приняли участие более 1000 жителей Латвии.