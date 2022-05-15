Опрос: в Латвии уменьшается количество свободно чувствующих себя людей

Согласно опросу, проведенному центром изучения рынка и общественного мнения SKDS, в последние годы сокращается число жителей Латвии, чувствующих себя полностью свободными.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам директора SKDS Арниса Кактиньша, в феврале этого года лишь 10% населения Латвии чувствовали себя полностью или очень свободными, тогда как в 2015 году так считали более 14% респондентов.

Респондентов попросили оценить по шкале от 0 до 10, насколько они чувствуют себя свободными делать в жизни все, что хотят, где 0 означает, что они чувствуют себя очень ограниченными, а 10 - что у них есть возможность делать именно то, что они хотят.

В этом году свою свободу на 9 и 10 баллов оценили 5,8% и 4,6% респондентов, а в 2015 году - 7,7% и 6,5% респондентов соответственно. Чаще всего - в 19,3% случаев - респонденты оценивали свою свободу в этом году на 7 баллов, 17,1% оценили ее на 5 баллов, 14,6% - на 6 баллов и 14,5% - на 8 баллов. 1,2% респондентов оценили свою свободу на 0 и 1 балл.

Средняя оценка свободы действий всех опрошенных снизилась с 6,28 балла в 2015 году до 6,09 балла в этом году. Кактиньш полагает, что снижение показателя было обусловлено пандемией "Covid-19", когда общество в течение двух лет подвергалось различным ограничениям.

Лучше всего оценили свою свободу респонденты в возрасте от 25 до 44 - 6,4 балла по сравнению со средним баллом 5,5 в группе от 55 до 63 лет. Женатые и неженатые обычно чувствуют себя свободнее, чем разведенные и овдовевшие.

По роду занятий наиболее свободными себя чувствуют лица, занимающиеся индивидуальной работой, и руководители, оценившие уровень своей свободы на 7,2 и 7,1 балла соответственно. Опрос также подтвердил, что чем выше доход респондента, тем свободнее он себя чувствует. Люди с низким доходом оценили свою свободу в среднем на 5,1 балла, со средним доходом - на 6,1 балла, с высоким доходом - в среднем на 6,9 балла.

В региональном разрезе наиболее негативно свою свободу оценили жители Курземского региона - только на 5,2 балла. Для сравнения, респонденты в Риге, Видземе и Земгале оценили свой уровень свободы в среднем на 6,3 балла, а латгальцы - на 5,9 балла.