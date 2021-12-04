Опрос: в латвийских семьях вопросы денег – одна из главных причин конфликтов

В современном обществе укрепляется точка зрения о равноправии полов во множестве сфер деятельности, но согласно данным проведенного Институтом финансов Swedbank опроса главным "добытчиком" в латвийских семьях по-прежнему является мужчина (46%). Только в немногим более трети пар (37%) партнеры зарабатывают одинаково, а в 17% случаев в семье больше зарабатывает женщина.

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Способ управления семейным бюджетом в большой мере зависит от того, кто и в каком размере приносит деньги в семью. В основном оба партнера по отдельности планируют свои доходы, но между собой распределяют оговоренные ранее позиции расходов (44%). Вторая по популярности финансовая стратегия, которую упоминают 38% опрошенных, заключается в том, что имеется общий семейный бюджет, или единый кошелек, в котором совместно планируются и все доходы, и все расходы. Надо добавить, что только каждая десятая пара выбрала подход, когда каждый партнер отдельно планирует как доходы, так и расходы.

При оценке предоставленных жителями Латвии ответов видна сравнительно тесная связь между выбранным планированием семейного бюджета и стратегией управления им и тем, тщательно ли планируются финансы семьи. Те, кто свои финансовые дела планирует неизменно и все время, чаще предпочитают создавать общий семейный бюджет, в то время как те, кто финансы планирует лишь иногда (по необходимости), чаще договариваются об определенных позициях расходов, которые относятся к зоне ответственности каждого партнера.

Как свидетельствуют данные опроса, роль партнеров в принятии решений о тратах зависит от категории расходов. Если решение о том, как распределить предназначенные для повседневных трат деньги, выраженно находится в ведении женщин, то в отношении крупных покупок или вложений денег роли полов выравниваются, и решения уже чаще принимаются путем взаимного соглашения пары. Крупные покупки относятся к категории расходов, решения по которой чаше всего принимаются путем консультации партнеров друг с другом (60%).

Интересно, что в сравнении с 2017 годом женщины сейчас чувствуют себя менее вовлеченными в принятие совместного решения перед совершением крупных покупок: если в 2017 году 68% женщин указали, что решения такого типа в семье принимаются путем консультаций партнеров между собой, то в этом году так считает уже лишь 61% дам. Одновременно следует отметить, что с 2017 года немного вырос удельный вес тех женщины, которые сами принимают решения о том, куда и как вкладывать свои свободные денежные средства (29% по сравнению с 24% в 2017 годом). В случае крупных покупок или инвестиций больше роль у мнения того члена семьи, который больше зарабатывает. В отношении повседневных трат такой тенденции не наблюдается.

Хотя 48% респондентов указывают, что у них с партнером общие финансовые цели, более половины (51%) также признают, что вопросы денег – одна из главных причин конфликтов в семье. Споры и разногласия со спутником жизни по финансовым вопросам хотя бы раз в месяц переживают 23% пар. В основном это семьи, которым случалось сталкиваться с недостаточным финансовым покрытием базисных потребностей, а также пары, в которых уровень доходов партнеров различается.

Опрос Института финансов Swedbank проведен в сотрудничестве со Snapshots в октябре 2021 года. Посредством интернета было опрошено 747 латвийских жителей в возрасте от 18 до 74 лет.