Опрос: в мае больше всего граждан проголосовали бы за "Новое единство" и Нацблок

Среди политических партий наибольшей поддержкой в мае пользовались "Новое единство" и Национальное объединение (НО), свидетельствуют результаты опроса SKDS по заказу Латвийского телевидения.

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Если бы выборы в Сейм состоялись в мае, за "Новое единство" были бы готовы голосовать 9,4% избирателей, а за НО — 8,5% граждан.

Данные опроса свидетельствуют о том, что поддержка "Нового единства" по сравнению с апрелем снизилась на 0,4%, в то время как поддержка Нацблока выросла на 0,7%.

На третьем месте расположилась партия "Согласие", за которую в мае проголосовали бы 7,6% респондентов, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее. Тем временем четвертую позицию занимает Союз зеленых и крестьян (СЗК), уровень поддержки которого упал на 2%. Снижение в уровне поддержки наблюдалось и у партийного объединения "Развитию/За!" — за него в мае были готовы проголосовать 5,6% опрошенных, что на 0,8% меньше, чем в апреле.

Также снижение поддержки наблюдается у "Прогрессивных", за которых в мае были готовы проголосовать 4% респондентов, что на 0,4% меньше, чем месяцем ранее. 3,2% граждан были бы готовы проголосовать за "Консервативных", что на 0,7% больше, чем в апреле, свидетельствуют данные опроса.

Объединение Латвийской зеленой партии, Объединения регионов Латвии и Лиепайской партии получило поддержку 2,8% респондентов, а Русский союз Латвии — 2,7%, что на 0,5% меньше, чем в апреле.

Партия "Стабильность" получила поддержку 2,3% опрошенных, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее, а "Латвия на первом месте" — 2,1%, что на 0,9% меньше, чем в апреле. В свою очередь, другие партии получили поддержку менее 1,5% респондентов.

Среди участников опроса 30,1% не решили, за кого будут голосовать. В свою очередь, 12% респондентов указали, что не будут голосовать на выборах в Сейм. В опросе приняли участие 1814 граждан Латвии.