Опрос: в марте самой популярной партией было "Новое Единство"
Foto: DELFI

В марте самой популярной партией в Латвии было "Новое Единство", за которую на выборах в Сейм проголосовали бы 17% имеющих право голоса избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Factum.

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Национальное объединение заняло второе место в рейтинге партий, набрав 11,9% голосов респондентов, третье место — "Согласие", набравшее 11,2% голосов.

Далее следует Союз зеленых и крестьян (10,8%), "Для развития/За!" (10,2%), "Консервативные" (6,7%), "Прогрессивные" (5,9%), Русский союз Латвии (5,6%), партия "Каждой и каждому" (4,7%), Латвийское объединение регионов (2,6%), партия "Республика" (1,7%), партия "За человечную Латвию" (1,6%), а еще 4,9% проголосовали бы за другие партии.

Из 498 опрошенных респондентов 51,9% заявили, что не намерены участвовать в выборах.

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