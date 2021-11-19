Опрос: вакцинацию от Covid-19 поддерживают меньше, чем вакцинацию от других заболеваний

В целом жители Латвии поддерживают вакцинацию от Covid-19 меньше, чем вакцинацию от таких болезней, как грипп, клещевой энцефалит, дифтерия и других. Причем вакцинацию как таковую поддерживают жители с более высоким уровнем образования. Такой вывод позволяют сделать данные мониторинга здоровья BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS.

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Вакцинацию от Covid-19 поддерживают 67% (скорее поддерживают — 24%, полностью поддерживают — 43%), не поддерживать ее склонны 27% респондентов (скорее не поддерживают — 11%, полностью не поддерживают — 16%), а еще 6% не могли дать конкретного ответа. В то же время вакцинацию от других болезней (грипп, клещевой энцефалит, дифтерия и другие) в целом поддерживает 81% (скорее поддерживают — 38%, полностью поддерживают — 43%), не поддерживают 14% (скорее не поддерживают — 8%, полностью не поддерживают — 6%), а еще 5% не могли дать конкретного ответа.

Отношение к вакцинации зависит от уровня образования

Анализируя полученные результаты, директор SKDS Арнис Кактиньш отмечает, что отношение жителей к вакцинации тесно связано с уровнем образования: чем он выше, тем больше поддержка вакцинации как от Covid-19, так и от других заболеваний. "Сейчас, когда доступно чрезвычайно много информации, особенно в связи с Covid-19, очень важно уметь в ней ориентироваться и критически ее оценивать, а также доверять рациональной аргументации. В этом случае более высокий уровень образования дает преимущества, в результате и отношение к вакцинации в этой группе населения в целом намного более положительное", — поясняет социолог.

Среди жителей с высшим образованием вакцинацию от Covid-19 поддерживают 75% респондентов (скорее поддерживают — 21%, полностью поддерживают — 51%), не поддерживают 20% (скорее не поддерживают — 9%, полностью не поддерживают — 11%), а у 5% не было конкретного мнения. Среди респондентов со средним и средним профессиональным образованием вакцинацию от Covid-19 поддерживают 60% (скорее поддерживают — 25%, полностью поддерживают — 35%), не поддерживают 33% (скорее не поддерживают — 12%, полностью не поддерживают — 21%), а 7% не имели конкретного мнения. Самый низкий уровень поддержки вакцинации от Covid-19 отмечается среди получивших основное образование — 33% поддерживают ее (скорее поддерживают — 13%, полностью поддерживают — 20%), 41% не поддерживает (скорее не поддерживают — 17%, полностью не поддерживают — 25%), а 25% не могли дать конкретного ответа.

К вакцинации от других болезней (грипп, клещевой энцефалит, дифтерия и др.) также более положительно относятся жители с более высоким уровнем образования. Среди жителей с высшим образованием вакцинацию от Covid-19 поддерживают 86% респондентов, не поддерживают 10% , а конкретного мнения не было у 4%. Среди респондентов со средним или средним профессиональным образованием вакцинацию от других болезней, не считая Covid-19, в целом поддерживают 76%, не поддерживают 18%, а у 6% не было конкретного мнения. Здесь самый низкий уровень поддержки также отмечается среди жителей с основным образованием — 65% ее поддерживают, 29% ее не поддерживают, а 7% не могли дать конкретного ответа.

Что такое вакцина и как она действует

Руководитель Латвийского инфектологического центра профессор Байба Розентале поясняет, что вакцины — это медицинские препараты, которые в соответствии со строгими требованиями безопасности и эффективности регистрируются в Европейском агентстве лекарств. В вакцинах имеется активный компонент, который вызывает активизацию клеток иммунной системы человека или животного и образование специфических антител к инфекционному агенту. По своей структуре антитела являются белками, поэтому употребляется термин "иммуноглобулины". Человек, в организме которого имеются специфические, полученные в результат вакцинации иммуноглобулины, как правило не заболевает инфекционным заболеванием, так как имеющиеся в его крови антитела при встрече с конкретным микроорганизмом нейтрализует его, не дает размножиться и вызвать болезнь с клиническими проявлениями. Это значит, например, что в результате вакцинации от дифтерии человек получает антитела против дифтеритной палочки, прививаясь от гриппа — против подтипов вирусов гриппа и т. п.

Вакцинироваться важно для того, чтобы не заболеть инфекционным заболеванием, или в случаях, когда у человека угнетена защитная реакция иммунной системы, подчеркивает профессор. В результате вакцинации вырабатывается также коллективный иммунитет, когда от конкретного заболевания вакцинированы от 85 до 95% всех жителей конкретной территории. В таком случае можно прекратить циркуляцию конкретного возбудителя инфекционного заболевания в популяции, т. е. искоренить инфекцию. В качестве примера здесь можно назвать натуральную оспу, полиомиелит, корь и другие детские инфекционные заболевания. К тому же некоторые вакцины можно вводить одновременно, так как иммунная система человека включает тысячи клеток, отвечающих за распознавание вакцины, и синтез антител к конкретным инфекционным заболеваниям происходит одновременно, поэтому за короткое время можно приобрести защиту от нескольких инфекционных заболеваний, отмечает профессор. Она отмечает, что вакцинация — это самое эффективное средство профилактики инфекционных заболеваний, которое признано одним из крупнейших достижений медицины в ХХ веке.

Разработка вакцин, как и других медикаментов, включает 4 фазы исследований:

1. фаза: нахождение или создание активного эффективного компонента;

2. фаза: проверка безопасности на животных;

3. фаза: проверка безопасности и эффективности вакцины в ходе клинических испытаний с участием добровольцев, используя форму информированного согласия участника исследования;

4. фаза: постоянное исследование нежелательных побочных эффектов.

Если вакцина зарегистрирована, то ее безопасность и эффективность подтверждена документально в ходе исследований, однако только в долгосрочной перспективе можно сказать, сколько будет действовать вакцина, объясняет профессор. Есть вакцины, требующие регулярной, повторной вакцинации, чтобы поддерживать достаточный уровень иммуноглобулинов для защиты организма от конкретной инфекции, например, вакцина от гриппа, вакцина от Covid-19, вакцина от аденовирусов и другие, а есть вакцины, которые необходимо делать раз в 3–5 лет, например, от клещевого энцефалита. Также есть вакцины, после которых иммунитет сохраняется в течение 10 лет (например, против дифтерии и столбняка), а таже такие, после которых иммунитет сохраняется на всю жизнь, например, вакцина от желтой лихорадки и новая вакцина от пневмококковой инфекции.

От каких болезней нужно вакцинироваться взрослым?

Необходимость вакцинации определяется эпидемиологической ситуацией на конкретной географической территории, которая может меняться. В настоящее время здоровому взрослому жителю Латвии следует быть привитым от Covid-19, клещевого энцефалита, дифтерии и столбняка. Несомненно рекомендуется вакцинироваться от гриппа, учитывая выраженную изменчивость гриппа и его способность вызывать тяжелое течение заболевания даже у здорового человека. Если у взрослого имеются какие-то сопутствующие заболевания, например, повышенное давление, сахарный диабет, хронический бронхит или пневмония, или только лишний или избыточный вес, то обязательно нужно вакцинироваться не только от гриппа, но и против пневмококковой инфекции с помощью одной пневмококковой вакцины, рассказывает профессор Б. Розентале.