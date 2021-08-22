Опрос: во время пандемии 17% жителей Латвии стали чаще выпивать

В ходе проведенного опроса 17% жителей Латвии отметили, что во время пандемии Covid-19 начали чаще употреблять алкоголь: 5% — намного чаще, 12% — немного чаще. При этом 42% респондентов не заметили изменений в употреблении алкогольных напитков, 13% сейчас употребляют их меньше, чем до сих пор, 24% вообще не употребляют алкоголь, 2% во время пандемии полностью прекратили употребление алкоголя, а еще 2% не могли дать конкретного ответа. Об этом свидетельствуют новейшие данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS в ходе опроса более чем 2300 жителей.

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Интересно, что более чем за год уменьшилась доля респондентов, которые вообще не употребляют алкоголь. Если в прошлом году таких было 33%, то теперь — 24%.

В мае этого года 19% опрошенных отметили, что начали употреблять алкоголь чаще (7% — намного чаще, 12% — немного чаще), 38% не заметили изменений в своих привычках, связанных с употреблением алкоголя, 16% с марта прошлого года употребляли меньше алкоголя, чем до сих пор, 25% вообще не употребляли алкоголь, а 2% не могли дать конкретного ответа.

Если сравнить с данными, полученными в апреле 2020 года, то можно сделать вывод о том, что сейчас жители употребляют алкоголь немного чаще, так как прошлой весной, т. е. в начале Covid-19, алкоголь чаще употребляли 11% респондентов (4% — намного чаще, 7% — немного чаще), у 46% не было никаких изменений в потреблении алкоголя, 9% в это время употребляли меньше алкоголя, чем обычно, а 33% опрошенных отметили, что вообще не употребляют алкоголь. Интересно, что более чем за год уменьшилась доля респондентов, которые вообще не употребляют алкоголь. Если прошлой весной их было 33%, то теперь — 24%.

Данные опроса показывают, что с начала пандемии алкоголь в целом чаще употребляют мужчины. Среди женщин алкоголь сейчас чаще употребляют 14% опрошенных (4% — намного чаще, 10% — немного чаще), 41% не заметил изменений, 27% не употребляют алкоголь вообще, 14% употребляют алкоголь меньше, чем до пандемии, 2% не могли дать конкретного ответа, а 3% опрошенных женщин во время Covid-19 прекратили употреблять алкоголь. Среди опрошенных мужчин алкоголь чаще употребляет 21% (6% — намного чаще, 15% — немного чаще), 42% не заметили изменений, 20% не употребляют алкоголь вообще, 12% употребляют алкоголь меньше, чем до пандемии, 2% во время Covid-19 вообще прекратили употреблять алкоголь, а 3% не могли дать конкретного ответа.

Анализ данных в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье, показал, что в целом сейчас алкоголем больше увлекаются латыши. 17% латышей признались, что во время Covid-19 употребляют алкоголь чаще (5% — намного чаще, 12% — немного чаще), 42% не заметили изменений, 14% употребляют алкоголь меньше, чем до пандемии, 23% не употребляют алкоголь вообще, 2% во время Covid-19 прекратили употреблять алкоголь, а 2% не могли дать конкретного ответа. Между тем среди русскоязычных 14% отметили, что во время Сovid-19 употребляют алкоголь чаще (5% — намного чаще, 9% — немного чаще), 45% не заметили изменений, 8% употребляют алкоголь меньше, чем до пандемии, 25% не употребляют алкоголь вообще, 4% во время Covid-19 бросили выпивать, а 2% не могли дать конкретного ответа.

Если сравнить ответы респондентов в зависимости от их возраста, то можно сделать вывод о том, что во время Covid-19 алкоголь чаще употребляют люди молодого и среднего возраста, например, в возрастной группе 25-34 лет 22% сейчас употребляют алкоголь чаще, чем до пандемии (7% — намного чаще, 15% — немного чаще), в возрастной группе 35-44 лет этот показатель составляет 24% (5% — намного чаще, 19% — немного чаще), а в остальных возрастных группах колеблется в пределах от 7% до 19%.