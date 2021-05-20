Опрос: во время пандемии 40% латвийцев чаще испытывают гнев: в зоне риска женщины и молодежь

В целом 40% опрошенных жителей Латвии признают, что в последние 12 месяцев чаще испытывают гнев (17% — значительно чаще, 23% — немного чаще, чем обычно), у 41% уровень гнева за время пандемии не изменился, 9% сердятся меньше, а 10% не могли дать конкретного ответа. Такие выводы делаются в Термометрах стресса BENU Aptieka. Значительно чаще гнев испытывают молодые люди в возрасте 18–24 лет, среди которых в последние 12 месяцев чаще испытывают гнев 55% (29% — значительно чаще, 26% — немного чаще, чем обычно).

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Сравнение данных в зависимости от пола респондентов позволяет сделать вывод о том, что гнев во время пандемии чаще испытывают женщины. В целом в последние 12 месяцев чаще сердились 41% женщин (17% –значительно чаще, 24% — немного чаще, чем обычно), а среди мужчин этот показатель составлял 38% (17% — значительно чаще, 21% — немного чаще, чем обычно).

Данные исследования также выявляют большие различия в зависимости от языка, на котором говорят в семье респондента. Среди русскоговорящих гнев в течение последних месяцев чаще испытывают 48% опрошенных (23% –значительно чаще, 25% — немного чаще, чем обычно), в то же время у латышей этот показатель составляет 38% (16% –значительно чаще, 22% — немного чаще, чем обычно).

Данные Термометра стресса BENU Aptieka также показывают, что значительно чаще гнев испытывает молодежь. Это объясняется тем, что пандемия лишила их возможности социализироваться и заниматься тем, что раньше было само собой разумеющимся.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией по интернет-исследованиям GEMIUS — было опрошено 1747 респондентов.