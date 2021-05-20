Опрос: во время пандемии 40% латвийцев чаще испытывают гнев: в зоне риска женщины и молодежь
Foto: Shutterstock

В целом 40% опрошенных жителей Латвии признают, что в последние 12 месяцев чаще испытывают гнев (17% — значительно чаще, 23% — немного чаще, чем обычно), у 41% уровень гнева за время пандемии не изменился, 9% сердятся меньше, а 10% не могли дать конкретного ответа. Такие выводы делаются в Термометрах стресса BENU Aptieka. Значительно чаще гнев испытывают молодые люди в возрасте 18–24 лет, среди которых в последние 12 месяцев чаще испытывают гнев 55% (29% — значительно чаще, 26% — немного чаще, чем обычно).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сравнение данных в зависимости от пола респондентов позволяет сделать вывод о том, что гнев во время пандемии чаще испытывают женщины. В целом в последние 12 месяцев чаще сердились 41% женщин (17% –значительно чаще, 24% — немного чаще, чем обычно), а среди мужчин этот показатель составлял 38% (17% — значительно чаще, 21% — немного чаще, чем обычно).

Данные исследования также выявляют большие различия в зависимости от языка, на котором говорят в семье респондента. Среди русскоговорящих гнев в течение последних месяцев чаще испытывают 48% опрошенных (23% –значительно чаще, 25% — немного чаще, чем обычно), в то же время у латышей этот показатель составляет 38% (16% –значительно чаще, 22% — немного чаще, чем обычно).

Данные Термометра стресса BENU Aptieka также показывают, что значительно чаще гнев испытывает молодежь. Это объясняется тем, что пандемия лишила их возможности социализироваться и заниматься тем, что раньше было само собой разумеющимся.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией по интернет-исследованиям GEMIUS — было опрошено 1747 респондентов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
"European Modular Homes" переносит производство на территорию Рижского Свободного порта
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Wolt: путешествуй по Японии вместе с Ramen Riga