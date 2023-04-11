Опрос: впервые русскоязычные Латвии считают ориентацию на Запад более желательной, чем на Восток

Впервые в истории наблюдений латвийские русскоязычные считают ориентацию внешней политики страны на Запад более желательной, чем на Восток, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения SKDS.

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Людям задали вопрос, какими должны быть приоритетные направления построения международных отношений в Латвии — ориентироваться ли на Запад или на Восток, включая бывшие республики СССР.

В этом году зафиксирована самая высокая за всю историю наблюдений доля жителей, считающих, что внешняя политика Латвии должна быть обращена в сторону Запада. Такое мнение высказали 63% населения, что на пять процентных пунктов больше, чем год назад. В 2021 году замеры не проводились, а ранее этот показатель никогда не достигал отметки 50%. С 2008 года показатель увеличился более чем вдвое.

Lūk, kā pa gadiem mainās Latvijas iedzīvotāju viedokļi par to, kāda ir vēlamā Latvijas ārpolitiskā orientācija. Šogad martā Rietumu virziens ir sasniedzis savu vēsturisko maksimumu (63%). Taču 18% vēl aizvien par labāku atzīst Austrumus. pic.twitter.com/yzfg4soahM — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) April 7, 2023

Достигнута и исторически самая низкая доля населения, считающего, что Латвия должна ориентироваться на Восток — так считают всего 18% населения, что на один процентный пункт меньше, чем в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2010 году, когда 46% населения считали Восток более привлекательным внешнеполитическим направлением.

В этом году показатель был в значительной степени достигнут за счет русскоговорящего населения. С 2019 года поддержка курса Латвии на Восток сократилась почти вдвое — с 55% в 2019 году до 33% в этом году. Самый высокий показатель среди русскоязычных был зафиксирован в 2010 году, когда 65% русскоязычного населения признавали восточный курс более подходящим.

За год значительно увеличилась доля русскоязычных, считающих, что Латвия должна смотреть в сторону Запада. Если в 2022 году их было 34%, то в этом году — уже 41%. За последние четыре года этот показатель увеличился почти вдвое — с 23% в 2019 году. Самая низкая поддержка ориентации Латвии на Запад была зафиксирована в 2010 году, когда такое мнение высказали лишь 14% латвийских русскоязычных.

При этом 41% респондентов, размышляя о направленности внешней политики Латвии, считают, что необходима дальнейшая и более глубокая интеграция Латвии в ЕС, 12% — более тесное сотрудничество и построение дружеских отношений с Россией, а 35% — укрепление независимости и суверенитета Латвии, не ориентируясь ни на Россию, ни на Запад.

Опрос проводился в марте 2023 года, было опрошено более 1000 респондентов.