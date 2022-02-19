Опрос: все больше латвийцев замечает ухудшение своего психологического здоровья

Оценивая свое психическое здоровье за последний год, 53% опрошенных жителей Латвии отметили, что в целом оно ухудшилось (у 16% – начительно ухудшилось, у 37% – немного ухудшилось). Об этом свидетельствуют новейшие данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS.

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35% опрошенных за последний год не заметили изменений в своем психическом здоровье, у 7% респондентов психическое здоровье улучшилось, а у 5% не было конкретного ответа.

По сравнению с сентябрем 2021 года, сейчас жители чаще отмечают, что за последний год их психическое здоровье ухудшилось. Осенью прошлого года, оценивая свое психическое здоровье, 35% респондентов в целом отметили, что оно ухудшилось (у 16% – значительно ухудшилось, у 19% – немного ухудшилось), 42% не заметили никаких изменений, у 19% психическое здоровье улучшилось, а еще 4% не могли высказать конкретное мнение.

Анализ результатов опроса в зависимости от пола респондентов позволяет сделать вывод о том, что женщины чаще отмечают ухудшение психического здоровья: за последние 12 месяцев оно ухудшилось у 55% женщин (у 17% – значительно ухудшилось, у 38% – немного ухудшилось) и у 50% мужчин (у 15% – значительно ухудшилось, у 35% – немного ухудшилось). Не заметили изменений в своем психическом здоровье 34% женщин и 37% мужчин, психическое здоровье улучшилось у 6% женщин и 8% мужчин, а еще 5% в каждой из упомянутых групп не могли дать конкретный ответ.

Сравнение ответов респондентов в зависимости от языка, на котором они говорят в семье, показывает, что латыши чаще отмечали ухудшение своего психического здоровья за последний год: так ответили 54% латышей (16% – значительно ухудшилось, 38% – немного ухудшилось) и 43% русскоязычных (15% – значительно ухудшилось, 28% – немного ухудшилось). Не заметили изменений в своем психическом здоровье 35% латышей и 44% русскоязычных, психическое здоровье улучшилось у 6% латышей и у 10% русскоязычных, а еще у 5% латышей и 2% русскоязычных не было конкретного мнения.

Анализ ответов в зависимости от возраста респондентов позволяет сделать вывод о том, что чаще ухудшение психического здоровья наблюдается у молодых респондентов: в возрастных группах 18–24 лет и 25–34 лет психическое здоровье ухудшилось соответственно у 56% (23% – значительно ухудшилось, 33% – немного ухудшилось) и у 57% (15% – значительно ухудшилось, 42% – немного ухудшилось) представителей упомянутых возрастных групп.

В то же время в возрастных группах 35–44 лет и 45–54 лет ухудшение своего психического здоровья за последний год отметили 54% респондентов (в каждой группе), а сравнительно реже такой ответ давали респонденты в возрасте 55-74 лет, среди которых психическое здоровье ухудшилось у 45%.

Также жители в возрасте от 55 до 74 лет чаще отмечали, что за последний год не заметили изменений в своем психическом здоровье – в упомянутой возрастной группе так ответили 47% респондентов, в то время как в других возрастных группах этот показатель колеблется в пределах 30–33%.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS. Было опрошено 1854 респондента.