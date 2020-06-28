Опрос: все больше людей не видят особых преимуществ жизни в Риге

Все большее число людей не видят особых преимуществ жизни в Риге, следует из результатов опроса, проведенного в мае этого года агентством SKDS.

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В рамках опроса жителей Латвии попросили оценить, лучше ли, по их мнению, жить в Риге, чем в других местах Латвии. Примерно половина или 56% опрошенных заявили, что в целом жизнь в столице лучше, чем в других местах Латвии. 24% респондентов считают, что она значительно лучше, а еще 32% — что она немного лучше.

Удельный вес людей, считающих, что жизнь в Риге лучше, чем в других местах Латвии, продолжает сокращаться уже в течение нескольких лет, а с прошлого года сократился на четыре процентных пункта. Наибольшее число выразивших такое мнение жителей было зафиксировано в 2003 году, когда преимущества жизни в Риге отметили 72% жителей.

В этом году 11% опрошенных заявили, что жизнь в Риге в целом хуже, чем в других местах Латвии — восемь процентов опрошенных считают, что она немного хуже, а три процента — что значительно хуже.

Еще 26% латвийцев ответили, что жизнь в Риге ничем не отличается от жизни в других местах Латвии. В этом году зафиксирован самый высокий за всю историю наблюдений удельный вес опрошенных жителей Латвии, выразивших такое мнение.

Семь процентов респондентов заявили, что не имеют однозначного мнения по этому вопросу.