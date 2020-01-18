Опрос: все больше людей считают, что Латвия развивается в неправильном направлении

Все больше людей считают, что ситуация в Латвии развивается в неправильном направлении, свидетельствуют данные опроса SKDS .

В декабре прошлого года жителям Латвии был задан вопрос, развивается ли ситуация в Латвии в правильном направлении. Большинство считает, что взято неправильное направление, и количество тех, кто так думает, выросло за месяц на 8%.

Индекс оценки направления развития, отражающий разницу положительных и отрицательных оценок, составил в декабре минус 31 пункт, уменьшившись за месяц на 14 пунктов. Это худший результат в течение года.

В 2019 году самая высокая оценка направления развития зафиксирована в первые месяцы правительства Кришьяниса Кариньша, а затем индекс начал падать.

Хуже всего оценивали направление развития Латвии люди в 2009 году, когда индекс составлял минус 84 пункта.